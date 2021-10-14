Üniversiteler kapanır mı? Üniversitede yüz yüze eğitim biter mi?

Üniversiteler kapanacak mı? Vaka sayıları içerisinde genç nüfus oranının yükselmesi nedeniyle "Üniversiteler kapanır mı?" sorusu akıllara geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlar" açıklamasının ardından gençleri aşı olmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız." demişti.

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Geçtiğimiz eğitim döneminde üniversitelerin büyük bir bölümünü evde geçiren öğrenciler, yeni dönemde fakültelerine dönmeye başladı. Fakat okulların açılmasıyla birlikte vaka sayılarında artış yaşandı. Bakan Koca “gençleri aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum.” açıklamasında bulundu.

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

* Uzaktan da olsa eğitimin devam ettirilmesi elbette önemlidir ancak bunun yüz yüze eğitim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır. Her türlü tedbiri aldık, eylül ayı başından itibaren okulları açtık.

* Üniversitelerimizde de eğitim-öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. 1990'lı yılların sonunda dahi Türkiye'de 18-22 yaşlarındaki gençlerin okullaşma oranı yüzde 15'lerin altındaydı.

BAKAN KOCA’DA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı;

*Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek.

VAKALARIN YÜZDE 40'I 23 YAŞ ALTI

*Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40’ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

AŞILAMA PROGRAMINDA YAVAŞLAMA

*Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine dur demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum.

HİBRİT EĞİTİMİN FARKI NE?

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM NASIL OLACAK?

Üniversitelerde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.

Üniversiteler, hibrit eğitim sürecinde derslere yarı zamanlı olarak okula gidebilecek. Bir bölümünü ise evde uzaktan eğitim modeli ile işleyecek.