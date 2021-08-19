Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK’ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

Geçtiğimiz eğitim döneminde üniversitelerin büyük bir bölümünü evde geçiren öğrenciler, yeni dönemde fakültelerine dönebilecekler mi merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. YÖK, salgını seyrine göre üniversitelerde program bazında yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabileceğini açıkladı. YÖK bu konuda inisiyatifi üniversitelere bıraktığını belirtti.

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Pandemi başından bu yana yüz yüze eğitime ara verilen üniversitelerde 2021-2022 öğretim yılına yüz yüze eğitimle başlamak için çalışmaların sürdüğünü duyuran Yükseköğretim Kurumu yazılı bir açıklama yaptı. Üniversitelerde eğitim döneminin başlayacağı tarih geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.”

13 EYLÜL’DEN ÖNCE AŞI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “13 Eylül’den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulundu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

YÖK’TEN ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir.

* Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ‘’Küresel Salgında Yeni Normalleşme” çalışmaları yapılmıştır.

* Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde “Koronavirus Komisyonları” oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.

* 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda “yüz yüze eğitime” başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.

* Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir.