VELİDER: En az 153 bin öğrenci yüz yüze eğitime devam edemedi

Öğrenci Veli Derneği, 4. hafta sonuçlarını açıkladı: "En az 153 bin 400 öğrenci salgında okulların açılışının ilk dört haftasında yüz yüze eğitime devam edemedi." Geçen hafta bu sayı en az 40 bindi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Öğrenci Veli Derneği-VeliDer, pandemi şartlarında yüz yüze eğitimle ilgili gelişmeleri dikkatle takip etmeye devam ediyor.

Öğrenci Veli Derneği bugün okulların açılışının ilk haftasından itibaren alınmayan önlemler nedeniyle sınıfların karantinaya alındığı Yavuz Selim Ortaokulu'nun önünde salgında 4. Hafta raporunu açıkladı.

“BAKANLIK SADECE SEYREDİYOR”

Önlemleri alın, okullar açık kalsın başlıklı açıklamada özetle şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:

“Her geçen gün salgın yayılımı ve karantinaya alınan sınıf sayısı artıyor. Alınmayan önlemler nedeniyle kaygılarımız da her geçen gün derinleşiyor.

Sınıf mevcutlarının seyreltilmesi için önlem alınmıyor, ancak karantinalar nedeniyle okullar fiilen seyreliyor, MEB ise yaşanan süreci yalnızca seyrediyor. Milli Eğitim Bakanı, dün gece Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin 900 sınıfta vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın derslik başına düşen öğrenci sayısı verileri üzerinden en az 153 bin 400 öğrenci salgında okulların açılışının ilk dört haftasında yüz yüze eğitime devam edemedi.

Salgında yüz yüze eğitimde Yavuz Selim Ortaokulu'nda 6 sınıf karantinaya alındı. İki sınıfta karantina hala devam ediyor. Şu anda Kartal Yavuz Selim Ortaokulu'na yakın okullar arasında olan Cevizli Ortaokulu'nda 7, Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde 7, Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi'nde 7 sınıf karantinaya alındı. Alınmayan önlemler nedeniyle çocuklarımızın eğitim hakkı, sağlığı , biz velilerin, öğretmenlerin sağlığı risk altında.

Karantinaya alınan sınıflardaki öğrenciler yeniden uzaktan eğitime geçiyor. Öğrencilerin sınavları ve ölçme-değerlendirmeleri ile ilgili yeni bir planlamaya ihtiyaç var. Ama bakanlık her konuda olduğu gibi bu konuda da sorun yokmuş gibi davranıyor. Bu konuda acilen bir planlama yapılması zorunluluktur.

EDİRNE’DE 44, ERZİNCAN’DA 55 SINIF KARANTİNADA



Salgın okullarda yayılıyor ancak salgın yönetimi yeni durumlara göre değişmiyor. Ortada bir salgın yönetimi değil algı yönetimi var.

Yalnızca Edirne merkezde en az 44 sınıf karantinaya alındı. Edirne 75. Yıl İlkokulu' nda 13 öğrenciye yapılan test sonucunda 10 öğrenciye pozitif tanısı konuldu.

Yine yalnızca Erzincan Merkez' de en az 55 sınıf karantinada… 40 tane okul tadilatta. TYP kapsamında her yıl 300' ün üzerinde yardımcı personel alınmasına rağmen bu yıl sadece 150 yardımcı personel alındı.

Yaşanılan somut örnekler ülke genelinde aynı…

Yeterli temizlik görevlisi yok, okullarda hijyen, havalandırma sistemi yok. Yeterli ek derslik hazırlanmadı, yeterli öğretmen ataması yapılmadı. Fiziki mesafenin sağlanmasına yönelik ısrarla gerekli önlemler alınmıyor. Ders sürelerinin azaltılması, sınıfların seyreltilmesi konusunda adım atılmadı, bağlayıcı kararlar alınmadı. Bu şartlarda yaşamın her alanında olduğu gibi okullarda da salgın yayılımı artıyor, sınıflar karantinaya alınıyor.”

Milli Eğitim Bakanlığı'nı bir kez daha uyarıyoruz:

Sınıfların acil seyreltilmesi sağlanmalıdır.

Okullarda hızlı uygulanabilecek PCR testleri bulunmalıdır.

Acilen ek derslik sağlanmalı, ataması yapılan 15 bin öğretmen bir an önce göreve başlatılmalı, yeterli öğretmen ataması yapılmalıdır.

Okullarda yeterli yardımcı personel görevlendirilmelidir.

Ders süreleri azaltılmalıdır.

Tüm öğrenciler için ücretsiz yemek ve ücretsiz su sağlanmalıdır.

Okul başarı puanı uygulaması bu sene olmamalıdır.

Karantinaya alınan öğrencilerin ölçme-değerlendirmelerinde düzenleme yapılmalıdır.

Salgın yönetimi ile ilgili okullarda velilerin de bulunduğu koordinasyon kurulları oluşturulmalıdır.

Karantinaya alınan öğrencilerden uzaktan eğitime erişimi olmayanlara ücretsiz cihaz ve internet desteği sağlanmalıdır.

LGS ve YKS salgın koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir. Sınav merkezli, çocuklarımızı rekabete zorlayan, eşitsizlikleri salgınla birlikte daha derinleştiren eğitim sistemine son verilmelidir. Her çocuğumuzun istediği okulda eğitim görme hakkı vardır.