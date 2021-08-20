YDS başvuruları başladı: YDS/2 başvuru ücreti ne kadar?

Yabancı dil alanındaki yetkinliklerini belgelendirmek isteyenlerin katılacağı YDS başvurusu başladı. ÖSYM sayfası üzerinden yapılacak işlemler için YDS başvuru ücreti olarak 145 lira yatırılacak.

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ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS başvuru süreci başladı. Sınava başvurular, 20 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM sınava girecek adaylara YDS HES kodu uyarısında bulundu.

YDS BAŞVURU EKRANI

YDS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Sınava başvurular, 20 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) 10 Ekim 2021 tarihinde uygulanacaktır.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS – 2 için başvuru ücreti 145 lira olarak belirlendi.

ÖSYM’DEN HES UYARISI

ÖSYM, sınava katılacak adaylara başvuru öncesinde HES uyarısında bulundu. Uyarı şu şekilde;

“Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.”