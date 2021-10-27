YDS sonuçları açıklandı! YDS/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı…

ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS sonuçları açıklandı. Heyecanla beklenen YDS sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. İşte sınav sonuçlara dair detaylar...

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YDS’nin sonuçları açıklandı. ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı ve YDS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sonuçlandı. Yabancı Dil Sınavı’na girerek dil yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı YDS sonuçları ÖSYM sitesinden erişilebiliyor.

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilir. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.