YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları için ÖSYM tarih verdi

Yabancı Dil Sınavı'na girerek dil yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM’nin sınav takviminde YDS sonuçlarının 2 Kasım tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

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ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS, 10 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Heyecanlı bekleyişi süren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM’nin sınav takviminde YDS sonuç tarihi yer alıyor.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 2021 sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 2 Kasım tarihinde erişime açıklanacak.