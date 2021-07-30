Yeni YÖK Başkanı Erol Özvar: Hedefimiz yükseköğretimi daha iyi ve layık olduğu seviyelere ulaştırmak

Yekta Saraç'ın görevden alınmasıyla YÖK Başkanlığı'na getirilen Prof. Dr. Erol Özvar, "Türk yükseköğretiminin uluslararası düzeyde daha iyi ve layık olduğu seviyelere ulaşmasını sağlamak en önemli hedefimiz olacaktır" dedi.

SOZCU.COM.TR

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Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu'ndaki (YÖK) görevinden alınarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. YÖK Başkanlığına ise Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçildi.

Göreve atanmasının ardından Erol Özvar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak atanmış bulunuyorum. Şahsıma olan güvenlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunarım” dedi.

YÖK'teki görevine ilişkin Özvar, “YÖK olarak, akademik performans odaklı idare anlayışının yanı sıra “yükseköğretimde kalitenin artırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin en yüksek düzeye çıkarılması ve üniversite-sanayi iş birliği” konusunda rehberlik ve diğer çalışmaları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Türk yükseköğretiminin uluslararası düzeyde daha iyi ve layık olduğu seviyelere ulaşmasını sağlamak en önemli hedefimiz olacaktır. Allah'tan ülkemize güzel hizmetler sunabilmeyi dilerim” ifadelerine yer verdi.

YEKTA SARAÇ’A TEŞEKKÜR ETTİ

Özvar, “Uzun yıllar boyunca YÖK'te çeşitli görevlerde bulunarak çok önemli çalışmalara imza atan Sayın Yekta Saraç hocamıza yükseköğretimimize sağladığı büyük katkılardan dolayı teşekkür ederim. Ayrıca kendisine tevdi edilen yeni görevinde üstün başarılar dilerim” diye konuştu.