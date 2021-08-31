YKS ek tercih ne zaman başlar? YKS ek tercihler ücretli mi?

Üniversite tercih sonuçları ardından yerleştirme işlemi gerçekleşmeyen öğrenciler gözünü YKS ek tercihlere çevirdi. YKS ek tercihler 6 - 10 Eylül'de yapılacak üniversite kayıtları ardından belirlenecek boş kontenjanlar üzerinden yapılacak. Ek yerleştirme tercih ücreti için başvurular 25 lira olarak belirlendi.

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Üniversite eğitimi için hiçbir yere yerleşemeyen binlerce öğrenci ek yerleştirmeleri bekliyor. Ek yerleştirme ve kontenjanlar bu noktada büyük önem taşıyor.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme için kontenjan sayısının belirlenmesi üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından belli olacak. Ek tercihlerin başlaması için kayıt işlemlerinin sona ermesi beklenecek.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.