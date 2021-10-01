YKS ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ek tercih sonuç sorgulama ekranı…

YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM sayfasında açıklandı. İlk tercihlerde yerleşemeyen üniversite adaylarının yakından takip ettiği YKS ek tercih sonuçlarının belli olmasıyla gözler kayıt tarihlerine çevrildi. Ek tercih sonuçları ile kayıt yaptırmaya hak kazananlar 4-7 Ekim tarihlerinde kayıtlarını yaptırabilecek.

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Eylül ayında gerçekleşen YKS ek tercih işlemleri sonrasında sonuç bekleyişi bugün sona erdi ve adaylar YKS yerleştirme sonuçlarına kavuştu. Ek yerleştirmeler tamamlanmasına rağmen birçok üniversitede boş kontenjan kaldı.

ÖSYM YKS EK TERCİH SONUÇLARI

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

EK YERLEŞTİRME DEVAM EDECEK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün geçtiğimiz haftalarda Twitter sayfasında YKS ek tercih için paylaşımlarda bulundu. Aygün’ün açıklamaları şu şekilde;

“Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”

YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS ile ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacaktır.

*Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

GEÇEN YIL 170’E ÇEKİLMİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin etkilenmesinden dolayı, geçen yıl lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının 170 puana çekildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti.