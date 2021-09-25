YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

"YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu üniversite hayali kuran binlerce genç tarafından merakla araştırılıyor. Ek yerleştirme işlemi yapılan adayların üniversite kayıtlarının 4 Ekim'de başlayacağı belirtildi. YKS ek tercih sonuçları bu hafta içi içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Üniversitede yüz yüze eğitim hazırlıkları sürerken, fakülte ve meslek yüksekokullarına ilk kez adım atacak olan binlerce ek tercih heyecanını yaşamayı sürdürüyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Fakat ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Buna göre YKS ek tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH İÇİN ÖSYM’DEN DUYURU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter sayfasında YKS ek tercih için paylaşımlarda bulundu. Aygün’ün açıklamaları şu şekilde;

“Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”