YKS ikinci ek tercih sonuç belgesi erişime açıldı! 140 puanlı tercih ne zaman?

YKS ikinci ek tercih için TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların yerleştirme puanları ÖSYM tarafından sonuç belgelerine yansıtıldı. Bugün sona erecek ek tercih kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından 140 puanlı 2. ek tercih süreci başlayacak.

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Bu yıla mahsus olmak üzere baraj puanının TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak. ÖSYM tercih yapma hakkı bulunan öğrencilerin puanlarının sonuç belgelerine eklendiğini açıkladı. Adaylar sonuç belgesine ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME PUANLARI SONUÇ BELGESİNDE

2021 YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP’leri eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP’leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtıldı.

140 PUANLI İKİNCİ EK YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

İKİNCİ EK TERCİH KİMLER YAPABİLECEK?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde,ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır.

140 PUANLI TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter sayfasında YKS ek tercih için paylaşımlarda bulundu. Aygün'ün açıklamaları şu şekilde;

“Değerli YKS adaylarımız,

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”

Ek tercih ile yerleştirilen öğrencilerin kayıtları 4-7 Ekim arasında gerçekleştirilecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından 2. ek tercih süreci başlayacak.