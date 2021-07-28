YKS tercih kılavuzuna göre üniversite taban puanları ve 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler…

YKS ardından öğrenciler tahmini puanları ile yerleşebilecekleri yerleri öğrenmek istiyor. Öğrenciler YKS 2020 tercih kılavuzu ile fikir sahibi olabiliyor. Peki, tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel eşit ağırlık bölümleri neler?

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL, SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIK 4 YILLIK BÖLÜMLER