YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM taban puanlar ve kontenjanları yayınladı
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları tercih heyecanı sardı. YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Üniversitede okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci sınav sonucunu öğrendi. Aday öğrenciler, yaşamlarına yön verecek, mesleklerini belirleyecek ilk adımı, yaptıkları YKS tercihleri ile atacak. İşte detaylar…
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercihleri için tarih verdi. Aygün, YKS tercih işlemlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Sınav merkezi, 2021 Üniversite tercih kılavuzunu sitesinde yayımlayacak.
YKS KONTENJAN VE TABAN PUANLARI
YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.