YÖK pedagojik formasyonu duyurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 'Pedogojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı'nın ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağını açıkladı. YÖK "pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlayacak" sorularını yanıtsız bırakırken, önümüzdeki günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır" denildi.

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YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, “Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ güncellenmekte olup , 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren ‘Pedogojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’ ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır” denildi.