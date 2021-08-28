YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Genellikle akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı YÖKDİL, 29 Ağustos Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. YÖKDİL'e katılan adaylara sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları yöneltilecek. YÖKDİL/2'de geçtiğimiz sınavlarda olduğu gibi soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacak. ÖSYM sınava girecek adaylara YÖKDİL giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu.

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29 Ağustos Pazar günü uygulanacak olan 2021-2 YÖKDİL için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların YÖKDİL sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

YÖKDİL 2. SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yayımladığı kılavuza göre, YÖKDİL 2. sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Saat 10.15’te başlayacak sınav 3 saat (180) dakika sürecek.

YÖKDİL KAÇ SORU OLACAK, NE KADAR SÜRÜYOR?

YÖKDİL soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacak.

YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.

YÖKDİL İÇİN ÖSYM'DEN UYARI

2021-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı ve geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.