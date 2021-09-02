YÖK’ten Bilim Kurulu sonrası yüz yüze eğitim kararı! Hibrit eğitime geçilecek

Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Yeni açılış yılında biz YÖK olarak ve üniversiteler olarak eğitimi yüz yüze sürdürme kararı aldık. Üniversitelerimiz bu karardan sonra yönetim kurullarıyla birlikte bu eğitimin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri aldılar. Biz YÖK olarak hem kampus hem de üniversitelerde COVID şartlarında nasıl eğitim yapılması ve de sosyalleşilmesi gerektiğini belirledik. Üniversitelerimizde Hibrit eğitime geçilecek" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bilim Kurulu sonrası üniversitelerdeki yüz yüze eğitimle ilgili konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

*Biz salgın döneminde eğitimi uzaktan yapmaya karar verdik. Türkiye’deki bütün üniversiteler bu salgına çok hızlı reaksiyon göstererek öğrencilere uzaktan eğitim verdiler.

*YÖK Başkanı olarak bu sebepten üniversitelerimizi kutluyorum. Üniversitelerimizin yönetimi bu salgında öğretimi sürdürdüler.

“YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI ALDIK”

*Yeni bir akademik yıla giriyoruz. Ekim ayının başında üniversitelerimizde eğitim başlayacak. Bu yeni açılış yılında biz YÖK olarak ve üniversiteler olarak eğitimi yüz yüze sürdürme kararı aldık.

*Üniversitelerimiz bu karardan sonra yönetim kurullarıyla birlikte bu eğitimin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri aldılar.

*Biz YÖK olarak hem kampus hem de üniversitelerde COVID şartlarında nasıl eğitim yapılması ve de sosyalleşilmesi gerektiğini belirledik. Bugün itibariyle bütün yerleşkelerde nasıl tedbir alınacağını belirledik.

HİBRİT EĞİTİM

*YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Tabi salgın şartlarının nasıl seyredeceği ve Sağlık Bakanlığımızın önerilerini de dikkate alarak hareket edeceğiz.

*Bu kapsamda üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim-öğretimin aksamaması kapsamında bu (hibrit) harmanlanmış model kullanabilir.

*Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek. Derslerin yüzde 40’ı çevrim içi yapılabilecek. Yine üniversitelerimiz alınan diğer kararları sosyal medyadan paylaşmış durumda.

*Salgından üniversiteler bağımsız olarak derslerin yüzde 40’ını online olarak verme kararı aldı. Salgının seyrine göre derslerin yüzde 40’ını çevirim içi olarak verilecek. Bu eğitim yönteminin kullanılması üniversitelerin inisiyatifinde olacak. Üniversiteler bu konuda tam yetkili.

AŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

*İnşallah 2021-2022 döneminde, bir buçuk yıllık bir aranın ardından üniversitelerimiz tüm öğrencilerini kucaklayacaktır.

*Üniversitelerimizde yüz yüze eğitime gelecek öğrenci kardeşlerimden ricam aşı olmalarıdır. Ben de onlara aşı olmalarını tavsiye ediyor ve öneriyorum.

*Üniversitelerimiz şuanda hangi derslerini yüz yüze hangi derslerini online yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyu ile paylaşmış durumdadır.

İlginizi Çekebilir Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitim toplantısı! İki bakandan peş peşe kritik açıklamalar