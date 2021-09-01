Yurt onarılmadı, öğrenciler ortada kaldı

Bursa Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Hacı Halil Orhan Kız Öğrenci Yurduna ön kayıt yaptıran yüzlerce öğrenci, tadilatı yapılmadığı gerekçesi ile yurda alınmayacaklarını öğrenince ortada kaldı.

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Pandemi döneminde uzaktan eğitimlerine devam eden üniversite öğrencileri, akademik yılın 13 Eylül itibarıyla başlayacağının açıklanması için kazandıkları okullara kayıtlarını yaptırmaya başladı. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Uludağ Üniversitesi İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan 140 kapasiteli Hacı Halil Orhan Kız Öğrenci Yurdunda kalmak için ön kayıtlarını yaptıran öğrenci ve veliler, aradan gecen süre içinde yurdun tadilatının yapılmadığı için yurda alım yapılmayacağını duyunca şok oldu.

“BU SAATTEN SONRA NEREDEN EV BULACAĞIZ”

Veliler, “Çocuklarımızı yüksekokul bünyesindeki yurda kaydettirdik. Daha sonra yetkililer bize kız yurdunun tadilatının yapılmadığı için öğrenci girişlerinin durduğunu açıkladı. Okulların açılmasına günler kala böyle bir durum karşısında şoka girdik. Yüzlerce öğrenci ne yapacak? Biz çocuklarımıza bu saatten sonra ev nereden bulacağız? İlçede yurt ve ev sıkıntısı var. Mağduruz. Bir an önce bu meselenin çözülmesini istiyoruz” diye konuştular.

Uludağ Üniversitesi İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu yetkilileri, “Şu ânda Hacı Halil Orhan Kız Öğrenci Yurdunun tadilatından dolayı sıkıntı var. Okul idaresi olarak yaptığımız toplantı sonrası durumu senatoya sunacağız. Alınan kararı kamuoyuyla paylaşacağız” dediler. (İHA)