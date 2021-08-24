Yüz yüze eğitim nasıl olacak? MEB’den 81 ile genelge

Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları tarafından hazırlanan "Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler" rehberi il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

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MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Okullarda alınacak Covid-19 önlemleri ile ilgili rehber ise Sağlık ve Millli Eğitim Bakanlıkları tarafından hazırlandı.

“Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler” başlıklı rehber 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Rehberde öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.