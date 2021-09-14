Yüz yüze eğitime ‘karantina’ molası: Sınıf mevcutları acilen düşürülmeli

Pandemi nedeniyle bir yıl ara verilen yüz yüze eğitim geçen hafta tekrar başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 200 dersliğin corona virüsü nedeniyle kapandığını ve eğitime ara verildiğini duyurdu. Antalya’da sınıfların yaklaşık yüzde 10’unun karantinada olduğunu belirten Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, 40-45 kişilik sınıf mevcudiyetinin düşürülmesi ve bir an önce ikili eğitime geçilmesi gerektiğini söyledi.

İsmail AKIN

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Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, Antalya'da corona virüsü nedeniyle karantinada sınıfların olduğunu 40-45 kişilik sınıf mevcudiyetlerinin çocukların sağlıklarını risk attığını dile getirdi. Sönmez; “Önümüzdeki haftalarda daha çok vaka artışı yaşanabilir” dedi.

“SIRALARDA 2'ŞER-3'ER ÖĞRENCİ OTURUYOR”

Emekli olan öğretmen sayısı kadar atama yapıldığını belirten Sönmez şöyle konuştu:

* Henüz başlamadılar ama 15 gün daha öğretmen atamasının yapılacağı söyleniyor. Yani yeni öğretmen ataması yapılmamış oluyor. İkili eğitime geçildiğinde öğretmen eksikliği olacağından ikili eğitime geçilmiyor.

* Sınıf mevcutları büyük oranda 40'ın üzerinde yani her sıraya 2 öğrenci oturabiliyor. 40'ın üzerinde sınıf mevcudu olan okullar var. Onlarda da 3'er kişi oturuyor. Bir taraftan sosyal mesafe denilirken, öte yandan bir sırada 2-3 öğrenci yan yana oturuyor. Bu büyük bir çelişki.

* Yardımcı personel ve kapıda görevlendirilecek olan güvenlik elemanları henüz başlamadı. Kendiliğinden okullar kendi kaynaklarıyla, velilerden topladıkları katkı paylarıyla tutmuşlarsa sadece o var. Onun dışında görevlendirme, işe başlama söz konusu değil.

* Okulun hijyeni, ateşin ölçülmesi gibi birçok konularda bu arkadaşlarımız görev yapıyor. Bu da pandemi ile mücadelede büyük bir sıkıntı

“VAKA SAYILARI ARTABİLİR”

Okulların açılmasıyla birlikte vakaların da belirmeye başladığını aktaran Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Birçok okulda pozitif vakalar oldu. Okulda aynı sınıfta birden fazla vaka varsa, sınıf karantinaya alınıyor ve 14 gün EBA'dan evde takip ediyorlar dersleri. Bu tür sınıflar da olmaya başladı il genelinde. Bazı ilçelerde, ilk ve ortaokullarda karantina sınıfları oluşmaya başladı.

* Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre; Türkiye genelinde 200 sınıf olduğu söyleniyor. Bu hafta başından itibaren, bunun daha çok artacağını düşünüyoruz. Bu bir gerçeklik. Birilerinin, bizlerin gerçek bir veri olmadan söylediği değil, Bakanlığı'n da bildiği rakamlar zaten.

* Dolayısıyla biz ivedilikle bugünün şartlarıyla, şunu söylüyoruz; okullarda yeni derslik, okul yapımına ağırlık verilsin, bütçeden daha çok pay ayrılsın, buna uygun 300 binin üzerinde öğretmen ataması yapılsın diyoruz.

* Ama bu günün şartlarında, yüz yüze eğitimin devam ettirilebilmesi için ikili eğitime bir an önce geçilmesi gerekiyor ve ikili eğitimin yapılabilmesi için öğretmen atamasının yapılması gerekiyor. Bunlar yapılmadığı takdirde, bu koşullarda yüz yüze eğitimin yapılabilirliği mümkün gözükmüyor. Bunu biz değil bilim insanları da söylüyor.

* Bu nedenle aşı olmayan velilerin biran önce aşı olmasını, toplum sağlığını düşünülmesini okulların bugünün şartlarında ikili eğitime geçilmesini, ikili eğitim için gerekli öğretmen atamalarının yapılmasını talep ediyoruz.