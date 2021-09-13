Yüz yüze eğitimle ilgili dikkat çeken iddialar! CHP’li vekil tek tek açıkladı

Yaklaşık 1,5 sene aranın ardından yüz yüze eğitime açılan okulları inceleyen CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, yeni öğretim yılının sorunlar yumağıyla başladığına tanıklık ettiğini anlattı. "Sınıf mevcutları Bilim Kurulu’nun açıkladığı 15 kişilik sınıf mevcudunun çok uzağında. Çocuklarımıza 40-50-60 kişilik sınıflarda eğitim öğrenim veriliyor" diyen Kaya, "Okulların güvenliğini sağlayacak güvenlik personeli yok. Okullarda sağlıkçı yok. Aşısını yaptırmayan, aşı karşıtı öğretmenlerin derslere girmesi de olaya ne derece esnek yaklaşıldığının göstergesi" şeklinde konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pandemi nedeniyle 1,5 sene gibi uzun bir aradan sonra okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla, 18 milyon öğrenci, bir milyon 200 bin öğretmen ile 6 Eylül'de eğitim öğrenime başladı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise okulların açıldığı gün Ankara'nın Çankaya, Mamak, Keçiören ve Altındağ gibi merkez ilçelerinde okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kaya, yüz yüze eğitimdeki tespitlerini aktardı.

“60 KİŞİLİK SINIFLARDA DERS YAPILIYOR”

Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan uyarıların dikkate alınmadığı için 2021-2022 eğitim öğrenim yılının da sorunlar yumağıyla başladığına tanıklık ettiğini belirten Yıldırım Kaya, şu tespitlerini aktardı:

* Okullarda öğretmen açığı olduğu için bu dönem de ücretli öğretmenler görevlendirilmiş. Sınıf mevcutları Bilim Kurulu'nun açıkladığı 15 kişilik sınıf mevcudunun çok uzağında.

* MEB'in verilerine göre 2020-2021 eğitim öğrenim yılında bir dersliğe İmam Hatip ortaokullarında 27, genel ortaokullarda 24, İmam Hatip liselerinde 15, genel liselerde 32, meslek liselerinde 24 öğrenci düşmektedir. Ama derslikler yetersiz, çocuklarımıza 40-50-60 kişilik sınıflarda eğitim öğrenim veriliyor.

“AŞI KARŞITI ÖĞRETMENLER DERSE GİRİYOR”

* Dezenfekten ve maske dışında hijyene yönelik bir tedbir alınmamış. Ankara'da bazı okullarda öğrencilerden maske getirmeleri isteniyor.

* Temizlik personeli yok, olanlar da yeterli sayıda değil. Tuvalet ve lavabolar yetersiz ve temiz değiL. Lavabolarda sıvı sabun yok. Okulların güvenliğini sağlayacak güvenlik personeli yok.

* Okullarda sağlıkçı yok. Aşısını yaptırmayan, aşı karşıtı öğretmenlerin derslere girmesi de olaya ne derece esnek yaklaşıldığının göstergesi…

Yaptığı tespitler ışığında Kaya, “Bu şartlar altında yapılacak eğitim ve öğrenim başta çocuklarımız olmak üzere tüm toplumu olumsuz etkileyeceğini hepimiz biliyoruz. Oysa ki okulların kapanmaması hepimizin birinci hedefi olmalıdır. Milli Eğitim Balkanı Sn. Mahmut Özer de daha ilk hafta içinde 198 derslikte Covid-19 vakası tespit edildiği ve bu nedenle bu sınıflarda eğitim öğrenime ara verildiğini açıkladı” diye konuştu.

“EĞİTİM ÖĞRENİME DEVAM ETMEK İÇİN İVEDİLİKLE YAPILMASI GEREKENLER…”

Buna karşılık CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

*31 Ocak 2022 tarihinde yapılacağı duyurulan 15 bin öğretmenin alımı 2020 KPSS puanıyla yapılıp, hemen göreve başlatılmalıdır.

*2021 KPSS sonuçlarıyla da 2022’nın başında 40 bin öğretmen ataması daha yapılmalıdır.

*Normal eğitim öğrenim gören okullarda derslikleri yetersiz ve mevcutları fazla olan sınıflar bölünerek geçici olarak ikili eğitime geçilmelidir.

*Sınıf mevcutları kalabalık okullardan, sınıf mevcutları az olan okullara öğrenciler geçici olarak verilmelidir.

*Üçer günlük gruplar halinde iki grup halinde haftanın altı günü eğitim öğrenim görmeleri sağlanmalı.

*Ders süresi 25 dakika, teneffüsler 15 dakika olarak yeniden düzenlenmelidir.

*İkili eğitim öğrenime ( geçici süre) geçilmeli. İlk grup derse sabah saat 08.00'da başlayıp, saat 12.00'da bitirmeli; ikinci grup ise saat 13.00'da başlayıp saat 17.00'da bitirmelidir.”

“ANA DERSLER OKULDA, DİĞER DERSLER UZAKTAN YAPILMALI”

Pandemi süresince sadece ana dersler dahil edilerek toplam 21 saatlik yüz yüze eğitim programı uygulanmasını öneren Yıldırım Kaya, şöyle devam etti:

*Ders saatlerini azaltmak için matematik, fen, Türkçe…vb. ana dersler okulda, diğer derslerin ise uzaktan öğrenimle yapılması için esneklik getirilmelidir.

*Yeterli sayıda temizlik personeli alınarak tuvalet ve lavabolar sürekli temiz tutulmalıdır.

*Her eğitim bölgesinde mutlaka bir sağlıkçı olmalıdır.

*Her okulda bir bilişim ( bilgisayar) öğretmeni olmalıdır.

*Yeterli sayıda güvenlik görevlisi alınmalıdır.

*Kapalı olan 17 bin köy okulu açılmalıdır.

*Derslik açığı kapatılmalıdır.

*İnşaatı tamamlanmayan okullar hızla tamamlanarak eğitimin hizmetine verilmelidir.

*Aşı karşıtı olup, aşısını yaptırmayan öğretmenler derse girmemelidir.

*Aşısız olan hiç kimse okula alınmamalıdır.