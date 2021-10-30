Yüz yüze eğitimle ilgili Öğrenci Veli Derneği’nden çarpıcı açıklamalar

Yüz Yüze Eğitimde 8'inci Hafta Raporu'nu açıklayan Öğrenci Veli Derneği, "Pozitif vakalar nedeniyle kağıt üzerinde devam eden yüz yüze eğitim fiilen devam ettirilemiyor” dedi. Derneğin raporunda, yalnızca İzmir’de son bir hafta içerisinde 72 sınıfın karantinaya alındığı, 111 öğrenciye, 52 öğretmene pozitif tanısı konulduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER), yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül 2021'den itibaren yayımladığı raporunun 8'incisini açıkladı.

“YÜZ YÜZE EĞİTİM FİİLEN DEVAM ETTİRİLEMİYOR”

Öğrenci Veli Derneği'nin raporunda, “Okullarda alınmayan önlemler nedeniyle karantinaya alınan sınıflar, pozitif vakalar nedeniyle kağıt üzerinde devam eden yüz yüze eğitim fiilen devam ettirilemiyor” denildi.

“İZMİR'DE ŞU ANA KADAR 523 SINIF KARANTİNAYA ALINDI”

Milli Eğitim Bakanlığı'nın il il, okul okul karantinaya alınan sınıf sayısını ve pozitif vakaları açıklamamasına dikkat çeken VELİ-DER, “Yalnızca İzmir'de 6 Eylül'den bugüne en az 523 sınıf karantinaya alındı. Son bir hafta içerisinde İzmir'de 72 sınıf karantinaya alındı. 111 öğrenciye, 52 öğretmene pozitif tanısı konuldu” bilgilerini paylaştı.

“2 MİLYON DEĞİL 664 BİN TABLET DAĞITILDI”

Karantinaya alınan sınıflarda milyonlarca çocuğun uzaktan eğitime ulaşamadığını vurgulayan VELİ-DER, uzaktan eğitime geçen sınıflarda internet erişimi ve cihaz sorununun sürdüğünü belirtti.

Derneğin açıklamasında, öğrencilere şubat ayı içerisinde 2 milyon tablet dağıtıldığı yönünde hükümetten yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı Çalışma Programında salgının başından bu yana yalnızca 664 bin 157 öğrenciye tablet dağıtıldığının açıklanmasına dikkat çekildi.

“6 MİLYON ÖĞRENCİ UZAKTAN EĞİTİME ERİŞEMİYOR”

UNICEF'in salgında eğitime erişilebilirlik raporunda en az 6 milyon öğrencinin uzaktan eğitime erişemediği açıklamasını hatırlatan VELİ-DER, “Kamu kaynakları, bütçe, ısrarla çocuklarımızın ihtiyaçları için kullanılmadı. Milyonlarca çocuğumuz hâlâ uzaktan eğitime ulaşamıyor” dedi.