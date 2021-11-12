1 dolar 10 TL oldu

Dolar/TL, akşam saatlerinde uluslararası piyasalarda 10 TL seviyesini gördü. ABD'de enflasyonun yüzde 6,2 ile beklentileri aşması dolar endeksini güçlendirirken, Türkiye'de faiz indirimlerine devam edileceği endişesi de kurda baskı yaratıyor.

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Dolar/TL, ABD'de enflasyonun 1990'dan bu yana görülen yüksek seviyeye çıkması ve Türkiye'de enflasyon ve para politikası endişeleriyle 10 TL seviyesine yükseldi.

Kurda dün 9,97’lik zirve görülmüştü. Euro/TL'de ise 11,44 seviyesi görüldü.

ABD’de tüketici fiyatları Ekim ayında %0.9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti​. Yıllık bazda değişim %6.2 ile beklentilerin üzerinde artarken, yükselen enflasyon Fed’in para politikasını sıkılaştıracağı beklentilerini de artırdı.

Yatırımcılar artık Fed’in bu durum karşısında faiz oranlarını Avrupa ve Japonya merkez bankalarından daha erken artırabileceğini düşünüyor. Bu beklentiyle birlikte dolar, sterlin ve euro karşısında 2021’in yeni zirvelerini gördü.

Dolar endeksi ise 95 seviyesini aşarak 18 ayın zirvesine yükseldi.

ENFLASYON ENDİŞELERİ TÜRKİYE’DE DE ARTIYOR

Enflasyon Türkiye’de de belirgin yükseliyor. Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma ya da destekleri azaltma eğilimine girdiği dönemde TCMB ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL’ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde.

TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise Ekim’de yükseldiği %20’lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişini daha da yukarı çekebileceğinden de endişeliler.

Bu kapsamda önümüzdeki hafta gerçekleşecek TCMB para politikası toplantısı da yakından takip ediliyor. Eylül ayından beri politika faizini 300 baz puan indiren TCMB’nin indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

ELVAN: KURDAKİ HAREKETLİLİĞİN FARKINDAYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bütçe sunumunda “Son 2 aydır, küresel gelişmelerin de etkisiyle, finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız” demişti.

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