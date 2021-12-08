11.2 milyon emekliyi unuttular

Harç ve vergilere yüzde 36.2 zam yapan devlet, memur ve memur emeklisine yüzde 24.2 zam yapmış olacak. Üstelik işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi sadece yüzde 22.2 zam alabiliyor.

Erdoğan SÜZER

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Dar gelirliler geçinemez hale düşerken sadece iktidara yakın Memur-Sen'in toplu sözleşme kapsamındaki memur ve memur emeklilerine ek zam sözü verilmesi 11 milyon 188 bin işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinde hayal kırıklığına yol açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmeyi güncelleme ihtiyacı oluştuğunu açıkladı. Bakanlık açıklaması, 2.3 milyon memur emeklisini heyecanlandırırken, zamlar altında ezilen diğer emeklilerde büyük hayal kırıklığına yol açtı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) memur emeklilerinin dışında 8 milyon 480 bin işçi, 2 milyon 708 bin de esnaf ve çiftçi olmak üzere toplam 11 milyon 188 bin emekli daha aylık alıyor. Memur emeklileri toplu sözleşmeyle çok düşük de olsa zam ve enflasyon farkı alırken, 11.2 milyon emekliye sadece geçmiş enflasyon kadar zam yapılıyor.

ARALIKTA YÜZDE 3 OLURSA

Emekli ve memurlara yapılan zamlar iktidarın açıkladığı yüzde 36.2 yeniden değerleme oranının altında kaldı. Toplu sözleşme farkı artı enflasyon olarak hesaplanan zam oranları ya da memurlar için ek zam sözü dikkate alındığında yapılan maaş iyileştirmeleri yeniden değerleme oranını yakalamadı.

İşçi emeklilerine temmuzda yüzde 8.45 zam yapılmıştı. Aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3 olursa işçi emeklisi önümüzdeki ocak ayında yüzde 13.8 daha zam alacak. Böylece toplam zam yüzde 22.25'te kalacak. Memur emeklisine temmuz ayında yüzde 8.45 zam yapılmıştı. Aralıkta TÜFE yüzde 3 olursa memur emeklisi yüzde 24.25 zam alacak. Ayrıca ek zam protokolüyle yüzde 4 daha zam gelmesi bekleniyor. Sonuçta memurun aynı dönemdeki zammı yüzde 28.2'yi bulacak.

Hayatımızı borçla sürdürüyoruz

DİSK Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz, emekliler arasında ayrım yapılmasından büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Ek protokolle memur ve memur emeklilerine de gerçek anlamda zam verilmeyeceğini, kağıt üzerinde yine zam oyunları yapılacağını ifade eden Yavuz, “İşçi, esnaf ve çiftçi emeklisi bu ülkenin vatandaşı değil mi? Çoğumuz kredi kartıyla, borçlarla hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Doğalgazı yakamıyor, soğukta oturuyoruz” dedi.

Beklenti büyük zam küçük

Memur ve emekliye toplu sözleşme gereği Ocak 2022'de zaten yüzde 5 toplu sözleşme zammı yapılacak. Buna ilave olarak yüzde 11 civarında bir enflasyon farkı oluşacak. Böylece ek zam yapılmasa dahi enflasyon kaybının telafisiyle birlikte yüzde 16'ya yakın bir zam oluşacak. İktidarın bu zammın üzerine 3-4 puanlık mini ek zam yaparak sanki yüzde 20'lik bir zam vermiş gibi açıklama yapması bekleniyor.