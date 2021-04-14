‘128 milyar dolar nerede’ pankartları dünya gündeminde

Merkez Bankası'nın (TCMB) yaklaşık 128 milyar dolarlık döviz rezervinin 2019-2020 döneminde şeffaf olmayan bir şekilde harcanması Türkiye'de siyaset gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ederken, dünyada da yankı buldu.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, “Türk polisi ‘128 milyar dolar' afişlerini indirdi” başlıklı haberde, CHP binalarına asılan “128 milyar dolar nerede?” yazılı afiş ve pankartların savcılık talimatıyla polis tarafından vinçlerle gece saatlerinde indirildiği aktarıldı.

ALBAYRAK DÖNEMİNDE HARCANDI

Haberde, CHP'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ekonomi yönetiminin başında olduğu dönemde TL'yi savunmak adına merkez bankası rezervlerinin hatalı şekilde kullanıldığını öner sürdüğü, Türkiye'nin para politikası kökenli siyasi kavganın giderek şiddetlendiği aktarıldı.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın, Türkiye'de faizlerin düşük tutulması için 100 milyar dolardan fazla rezerv harcandığı yönündeki tahmini de haberde yer aldı.

Haberde, Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a sahip çıkarak “Kaybolan bir şey yok, para ülkenin hazinesinde ve merkez bankasında. Döviz rezervlerimiz toparlanmaya başladı” sözlerini kullandığı da hatırlatıldı.

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