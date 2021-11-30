128 milyar doları unutmayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak “Kimse merak etmesin, Merkez Bankası’ndan buharlaştırılan 128 milyar dolarlık döviz rezervinin hesabını soracağız. 128 milyar dolar buharlaştı TCMB’nin kolu kanadı kırıldı’’ dedi.

Deniz AYHAN

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Merkez Bankası'nın geçen yıl buharlaşan 128 milyar dolarlık rezervi gündemden düşmüyor. Türk Lirası dolar kuru karşısında tarihi düşük seviyelerini yaşarken, Merkez Bankası'nın kasasından buharlaşan 128 milyar dolarlık kaybın burada çok etkili olduğunu anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, bunun akıbetini ve hesabını soracaklarını açıkladı.

“Kimse merak etmesin, Merkez Bankası'ndan buharlaştırılan 128 milyar dolarlık döviz rezervinin hesabını soracağız. 128 milyar dolar buharlaştı Merkez Bankası'nın kolu kanadı kırıldı” ifadelerini kullanan Öztrak, Türkiye'nin bunu en çok hatırlayacağı dönemden geçtiğini aktardı. CHP'li Öztrak, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “128 milyar doları unutmamız ve en fazla hatırlamamız gereken dönemdeyiz. Bu olayı bize kimse unutturamaz. Türk Lirası bu hale geldiyse, 128 milyar doların buharlaşmasının da etkisi büyüktür. Merkez Bankası'nın kasasından 128 milyar dolar gitti ve MB'nin kolu kanadı kırıldı. Şimdi de seçimden sonra da 128 milyar doların akıbetini unutmayacağız ve hesabını da soracağız.”

‘Kara salı' araştırılsın

■ İktidarın 128 milyar doların hesabını vermekten kaçındığını anlatan CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da “Bu para kimlere düşük kurdan satıldı, kimler haksız kazanç sağladı ortaya çıkaracağız” dedi. Toprak, yaptığı açıklamada ekonomi tarihine “Kara Salı” olarak geçen kur patlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendisine bağlı Devlet Denetleme Kurulu'na “dövizde manipülasyon” incelemesi talimatı verdiğini hatırlatarak, DDK'nın önce 128 milyar doların akıbetini araştırması gerektiğini anlattı. Toprak, “İktidar aylardır 128 milyar dolarlık kayıp rezervin hesabını vermekten kaçıyor. Kimlere çıkar sağlandığının hesabını soracağız” diye konuştu.

Şirketlerin ihtiyaç dışı dövizi incelenecek

Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı sonrası, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) harekete geçeceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığının araştırılması, varsa konunun gerekli yerlere iletilerek ilgili kurumlar nezdinde çalışma gerçekleştirilmesi için DDK’ya talimat verdi. DDK'nın belirli bir eşiğin üzerindeki satın almaları mercek altına alacağı, şirketlerin ihtiyaç dışı döviz işlemi yapıp yapmadığının inceleneceği aktarıldı.