14 yılda sebze halinin yüzde 20’si yapılabildi

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın AKP döneminde hazırlanan stratejik planlarda yer alan hedeflerin ve projelerin ne kadarının gerçekleştiğine ilişkin İBB Meclisi'ne sunduğu soru önergesine yanıt geldi. Ataman'a İBB Başkanlığı adına verilen yanıta göre önemli projeler ya iptal oldu ya da dönemi içinde tamamlanamadı.

İBB Başkanlığı tarafından soru önergesine verilen yanıta göre 2007-2011 dönemi Stratejik Planı kapsamında Anadolu Yakası'nda Tuzla'ya yapılması planlanan sebze ve meyve hali projesi, plan ve proje çalışmalarındaki sorunlara bağlı olarak gecikmeli başladı. Dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın “Dünyaya örnek olacak hal projesi” olarak tanıttığı hal binası hâlâ yapım aşamasında ve bugüne dek yüzde 20'si tamamlanabildi. Yaklaşık 320 bin metrekare alan üzerinde yürütülen projenin yapım bedeli yaklaşık 550 milyon lira olarak açıklandı.

TELEFERİK HATLARI İPTAL EDİLDİ

2015-2019 Stratejik Planı'nda yer alan 2.5 kilometrelik Beykoz Çayırı- Hz. Yuşa Tepesi arasındaki teleferik hattı projesi Milli Savunma Bakanlığı Boğaziçi savunma güvenliği açısından projeyi uygun bulmadığı için iptal edildi. 11 kilometrelik Mecidiyeköy-Zincirlikuyu-Altunizade-Çamlıca Teleferik Hattı, 2013 yılında proje çalışmaları yürütülürken İBB üst yönetimi tarafından önceliklendirme ve değerlendirme kapsamı dışında tutulmuş. Beykoz Sultaniye Parkı-Karlıtepe Teleferik Hattı imar planlarına işlenmesi için en son 2018 yılında Beykoz Belediyesi'ne İBB'den yazı gönderildi.