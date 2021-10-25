1,5 yıl işsiz kalan turizm emekçileri emlakçı, seracı, sigortacı oldu

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, 1,5 yıl işsiz kalan turizm emekçilerinin, seracılık, sigortacılık gibi alanlara yönelerek ayakta kalmaya çalıştığını duyurdu. Turizmdeki bu kaçışın en önemli nedenlerinden biri 'turizmde kazanılan başarıların çalışma şartlarına yansımaması' olarak gösteriliyor.

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Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, ekim ayı toplantısında turizmde yaşanan istihdam sorununu ele aldı. Toplantıda, geride kalan özlük hakları ve sıklıkla yaşanan krizlerle artan belirsizlik ortamı gibi nedenlerin, çalışanların turizmden kaçışını hızlandırdığı belirtildi.

Mevcut sorunlara pandeminin de eklenmesiyle 1,5 yıl işsiz kalan Antalya’daki turizm emekçilerinin, seracılık, kuryelik, emlakçılık, sigortacılık, çağrı merkezleri gibi alanlara yönelerek ayakta kalmaya çalıştığı ve çoğunun turizmi hayatlarından çıkardığı vurgulandı.

KAZANILAN BAŞARI ÇALIŞAN KOŞULLARINA YANSIMADI

Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz moderatörlüğünde yapılan toplantıya Turizm Çalışma Grubu'nun üyesi olan AKTOB, ATİB, SAYD, ARO, TÜRSAB gibi STK yönetici ve temsilcileri, turizm profesyonelleri, otel ve seyahat acentesi temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Türkiye'nin son yıllardaki turistik başarısına rağmen, çalışanların koşullarının aynı hızla revize edilmemesi ve dikkate alınmaması çalışanların sektörden uzaklaşmasına yol açarken, önceleri prestijli olan turizm mesleğinin son yıllarda ‘son çare’ olarak görülmeye başladığı kaydedildi.

Çalışanların günümüz koşullarına göre çok geride kalan özlük hakları, çalışma saatleri, kariyere dair bir öngörü yapılamaması, sezonluk iş imkânı sunması ve sıklıkla yaşanan krizlerle artan belirsizlik ortamı çalışanların turizmden uzaklaşmalarının en belirgin sebepleri olarak ortaya çıktığı vurgulandı.

TURİZM OKUMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ DE BULUNAMIYOR

Türk turizminin bugünlere gelmesindeki en büyük payın turizm personeli aracılığıyla olduğunun kaydedildiği toplantıda, çalışanların mutluluklarının artması gerekirken, her geçen yıl artan belirsizliklerin üzerine pandeminin de eklenmesinin, turizmden kaçışı hızlandırdığı ifade edildi.

Sektör emekçilerinin büyük bir kısmının turizmi hayatlarından çıkardığı belirtildi.

Turizm çalışanı için en büyük potansiyel olan turizm fakültelerinden ve yüksekokullardan mezun olan öğrencilerin birçoğunun turizm dışı alanlara yönelmeyi tercih ettiğine işaret edilirken, bu okullara ilginin de giderek arttığı ve Türk turizmine büyük değerler kazandıran Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesinin neredeyse yeni öğrenci bulamama noktasına geldiği kaydedildi.

Turizm geçmişinin 40 yıla yaklaştığı bugünlerde turizm sektörü yöneticileri ve işverenlerin bu konuya dair bir özeleştiri yapmaları ve dünya 6'ncılığına kadar yükselen Türk turizminin çalışanların koşulları bakımından da dünya standartlarına getirilmesi gerektiği vurgulandı.

‘TURİZM ÇALIŞANLARI İÇİN FON OLUŞTURULMALI’

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu üyesi sektör temsilcilerinin, sorunların çözümüne dair önerileri ise raporda şu şekilde sıralandı:

• Turizm çalışanlarının şartları ve özlük hakları ivedilikle revize edilmeli, turizm sektörünün şartları diğer sektörlerin altında kalmamalı.

• Turizm sezonunun 12 ay olmasa bile ilkbahar ve sonbaharın bir kısmını kapsayacak şekilde 9-10 aya çekilmesi için somut adımlar atılmalı.

• “Eskiden turizm imrenilecek nadide bir sektördü, artık bu imaj yok. Bir an önce turizme hak ettiği saygınlığı kazandırmak için bilgilendirici projeler hayata geçirilmeli.”

• Turizm çalışanı sezonluk pamuk işçisi gibi görülmemeli.

• Turizm çalışanları için kaynak-fon oluşturulmalı. Çalışanlara 12 ay ücret garantisi verilmeli ve bunun için kaynak, sezonun durgun dönemlerinde işletmeler ve devlet tarafından karşılanmalı.

• İşveren ve çalışan arasında karşılıklı olarak aidiyet duygusu oluşturulmalı.

• Turizm fakülteleri ve meslek yüksekokulları ile sektörün işbirliği güçlendirilmeli ve ortak çalışmalar başlatılmalı” ifadelerine yer verdi. (İHA)



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