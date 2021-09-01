15 yılda 148 bin 3 haftada 137 bin hektar yok oldu

Türkiye 2016’dan 2020 yılına kadar yangınlarda 148 bin hektar ormanını kaybederken sadece bu yılki kayıp 137 bin hektar oldu. Prof. Kantarcı, bir dizi ağır ihmal sıraladı.

Erdoğan SÜZER

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Büyük felakete dönüşen bu yılki orman yangınlarının ağır bilançosu ortaya çıktı. Hocaların hocası olarak bilinen Doğa Bilimci Prof. Doğan Kantarcı, Orman Genel Müdürlüğü verileri üzerinden yaptığı değerlendirmede, temmuz sonunda başlayıp ağustos ortalarına kadar yaygın bir şekilde devam eden yangınlarda 135 bin hektar orman alanının zarar gördüğünü bildirdi. Türkiye, 2006 ila 2020 yılları arasındaki 15 yıllık dönemde toplam 148 bin 125 hektar orman alanını yangınlarda kaybetmişti. Bu veri, sadece 3 hafta gibi çok kısa bir zaman diliminde yaklaşık 15 yıllık orman alanının kül olduğunu gösteriyor.

KRİTİK RAPOR YAYINLANDI

Prof. Kantarcı, temmuz-ağustos orman yangınlarına ilişkin kritik bir rapor hazırladı. Orman Genel Müdürlüğünün, 28 Temmuz ila 15 Ağustos tarihleri arasındaki yangınlarda 135 bin hektar orman alanı ile 27 bin hektar zeytinlik alanın yandığı tespitini yaptığını belirten Kantarcı, toplam zarar gören alanın zeytinlikler dahil 162 bin hektara ulaştığına dikkat çekti.

PERSONEL SORUNU VAR

Prof. Kantarcı, orman yangınlarının hızla geniş alana yayılması ile ‘Basra alçak basıncı' arasındaki belirgin ilişkinin çok dikkat çekici olduğunu belirtirken, “Basra alçak basıncı her yıl bölgede etkili olur. Yangın tecrübesi olan ormancılar bu günleri iyi bilirler ve tedbirlerini alırlardı. Ancak bugün bilgili, ilgili ve tecrübeli personel sorunu vardır. Yangınların önlenemeyişinin bir diğer sebebi de hava desteğinin yetersizliğidir. Helikopterli hava desteğinin yangının hızı karşısında yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. THK uçaklarının satılması, bakımlarının yapılmaması, tecrübeli ekibin işine son verilmesi kabul edilemez. Dışarıdan kiralanan uçaklar yetersiz olmuştur. THK uçaklarının değerlendirilmediği yıllardaki yanan orman alanı belirgin şekilde fazladır” tespitlerinde bulundu.

KİTAPLA DEĞİL KUNDAKLAMAYLA

Prof. Kantarcı, “Temmuz-ağustos yangınlarının kundaklamalarla başladığı anlaşılmaktadır” derken çocukların yaktığı kitaplar yüzünden ormanın yandığına ilişkin iddiaların ciddiye bile alınamayacağını savundu. 18 Temmuz'da kabul edilen Turizmi Teşvik Kanunu'nun yayımlandığı gün Manavgat'ta turizme uygun alanlarda yangın çıkmasının çok dikkat çekici olduğunu belirten Kantarcı, “Sonuç olarak; Basra alçak basıncı, orman yangınlarını önleme konusunda yeterli ve etkili bir hazırlık yapılmadığı ortaya çıkarırken, bazı kasıtlı girişimleri de afete dönüştürmüş görünmektedir” tespitinde bulundu.