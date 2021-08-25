15 yıllık otomobille hız yaparsan ya tekeri patlar ya da su kaynatır

İktidarın seçim öncesinde enflasyonu düşürebilmek için ekonomide durgunluğu göze alamayacağını savunan Atilla Yeşilada, TCMB’nin faiz indirimine gitmesini bekliyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Dolar, kritik 8.50 TL eşiğinin altına gerilerken, yabancı yatırımcılar alıcı konuma geçti. TL'de yükselişin sürüp sürmeyeceği tartışılırken, ekonomistler bu soruya ancak Merkez Bankası'nın (TCMB) harekat planını öngörerek cevap verebiliyor. TCMB'nin harekat planı da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim niyetleri ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) tahvil alım programının süresine bağlı. TCMB'nin eylül toplantısında veya en geç ekimde faiz indirebileceğini öngören ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan'ın ekonomik şartlar ve gerekçeler oluşsa da oluşmasa da faiz indirmek istediğini ve bunu elde edeceğini belirterek, yıl sonuna kadar 300 baz puan faiz indiriminin gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

ERKEN SEÇİM OLASILIĞI

Youtube kanalında döviz kuruna yön verecek senaryoları anlatan Yeşilada, 2023'e kadar seçim bekletilirse Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin kârlı çıkamayacağını savundu. FED'in o tarihlerde faizleri artırmış veya tahvil alımlarını sıfırlamış olabileceğini, dolayısıyla doların güçleneceğini belirten Yeşilada, bu durumun Türkiye gibi döviz borcu olan gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğini söyledi. Yaşanan doğal afetlerin tesadüf olmadığına da dikkat çeken Yeşilada, “2023'te tekrarlaması gayet olası ve turizm sezonunu kaybetme tehlikesi yaşıyoruz, sel gibi afetlerden çok ciddi zarar görme olasılığımız var. Dolayısıyla birileri eğer Erdoğan ve Bahçeli'ye bunları anlattıysa muhtemelen erken seçime gideceklerdir” diye konuştu.

ENFLASYON PATLAR

İktidarın yüzde 19'a ulaşan enflasyonu düşürmek için ekonominin çok ciddi bir resesyona girmesini göze almak zorunda olduğunu ifade eden Yeşilada, “Türkiye'de TÜİK'e göre geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 25, bunu azaltmak için en az yüzde 5 büyüme gerekiyor. Yüzde 5 büyürüz, ama sonucunda cari açık ve enflasyon patlar. Şuna benziyor; 15 yıllık arabam var, 220 hızla da sürerim ama ya lastik patlar ya da motoru su kaynatır. Yani büyürsünüz ama sonuçları çok ağır olur” yorumunu yaptı.

Döviz satışı ile müdahaleyi en fazla 5 ay sürdürebilirler

Türkiye'nin 2022'nin ilk çeyreğinde erken seçime gidebileceği varsayımı ile analiz yaptığını belirten Atilla Yeşilada, bu süreçte dolar kendi haline bırakılırsa yabancı alım yapsa dahi, yerlilerin gerçek enflasyonu hissettikleri için hızla TL'den dövize döneceklerini, kimsenin kafasındaki enflasyon % 30-40 seviyesindeyken % 17'ye ulaşmayan net mevduat faizi ile TL'de kalmayacağını söyledi. Erdoğan'ın faiz indirimini seçim nedeniyle istiyorsa dövizde olası bir patlamayı önlemek için TCMB'nin döviz satışına geçebileceğini aktaran Yeşilada, ancak dövizle müdahalenin en fazla 3-5 ay sürdürülebileceğini kaydetti.