17 milyar zarar eden THY itibardan tasarruf etmiyor

Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVASEN) geçtiğimiz yılı 17 milyar TL zararla kapatan Türk Hava Yolları'nda yöneticilerin kullanımı için 347 araçlık kiralama ihalesi açıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre THY yöneticilerine 181 adet, THY'nin yan kuruluşlarının yöneticilerine ise 166 adet olmak üzere toplam 347 adet 2021 model sıfır kilometre binek araç kiralanacak. 3 yıl için kiralanacak araçların ihalesi 5 Mart Cuma günü yapılacak.

HAVASEN Yönetim Kurulu imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Yapılacak ihale 2020 yılında 17 milyar TL zarar açıklayan bir şirketin darboğazdan çıkmak konusunda ne kadar samimi olduğunu göstermesi bakımından ibret vercidir” denildi.

“Pandemide Araba Sevdası” başlıklı HAVASEN açıklamasında şu tespitlere yer verildi:

“Yetkili sendikanın (HAVAİŞ) desteği ile pandeminin faturasını çalışanlara çıkartan THY tasarruf konusunda çifte standart uygulamaya devam etmektedir.

Ücretleri; pilotlarda yüzde 50, kabin memurlarında yüzde 35, yer personelinde ise yüzde 30 oranında düşüren THY yönetimi, artan enflasyon karşısında daha da ezilen çalışanların yaptığı özveriye, yönetici personelin makam arabalarını yenileme kararı ile karşılık vermiştir.

Ölümü göstererek sıtmaya razı ettiği işçisinden kestiği parayla son model araç filosu kiralayan ve özveriyi sadece çalışandan bekleyen ama kendi konforlarından vazgeçmeyen bir anlayışla pandemi sürecinden nasıl çıkılacağı artık ciddi bir soru işareti haline gelmiştir.

YETKİLİ SENDİKANIN BAŞKANININ 2 MİLYONLUK MAKAM ARACI

Salgın süresince üyelerinin maaşlarından indirime gidilmesini gizli görüşmelerde kabul eden ama kendi maaşını sendika birikimlerinden tam olarak alan yetkili sendika başkanı ise üyelerinin aidatlarından aldığı 2 milyon liralık makam aracı ile THY yönetiminden aşağı kalmadığını göstermiştir.”

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