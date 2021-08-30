2.1 milyon aile elektrik faturasını ödeyemedi

Bakan Derya Yanık, 2.1 milyon haneye elektrik faturaları için destek verildiğini açıkladı. İktidarın milyonlarca kişiyi fatura desteği almak zorunda bıraktığı eleştirilerine muhatap oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yüksek elektrik faturaları dolayısıyla tartışmalar devam ederken, 2.1 milyon ailenin faturalarını ödemek için destek aldığı ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “1 Mart 2019'dan beri ayda 2.1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 TL arasında elektrik tüketim desteği veriyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise “Yarattıkları yoksulluğu bir lütuf gibi sunan bakan, 2.1 milyon haneye verilen elektrik tüketim desteğinin 30 katından daha fazlasının özel elektrik üretim şirketlerine ‘destekleme' adı altında verildiğini bilmiyor mu” dedi. Akın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarıları üzerine iktidarın yıllardır gizlediği veriyi Yanık'ın itiraf etmek zorunda kaldığına işaret etti.

“İTİRAF ETTİLER”

CHP'li Akın, şu ifadeleri kullandı: “Elektrik tüketim desteğinden kaç hanenin yararlandığı konusunda bugüne kadar pek çok kez başvurmamıza karşın hiçbir yanıt verilmemişti. Önceki Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a Haziran 2020 ve Nisan 2020 tarihlerinde iki defa, Bakan Yanık'a ise Mayıs 2021 tarihinde bir defa elektrik tüketim desteğiyle ilgili önerge verdik. Hem bilgi edinme yasası kapsamında hem de soru önergeleriyle yaptığımız başvurulara yasal süreleri dolmasına karşın hiçbir yanıt veremediler. Sayın Genel Başkanımız vatandaşlarımızın sesi olunca açıklamak zorunda kaldılar.”

Bizim de söylemek istediğimiz şey buydu

2.1 milyon ailenin fatura desteği alma zorunda kaldığının ortaya çıkması üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medyadan “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı genel başkanımıza cevap vermeye kalkıp şecaat arz edeyim derken sirkatin söylemiş” yorumu yaptı ve verilen rakama dikkat çekti. Öztrak, “19 yıllık yönetimlerinin sonunda bu ülkede 2.1 milyon aile elektrik faturasını ödeyemiyor. Söylemek istediğimiz tam da buydu. Teşekkürler Sayın Bakan” açıklamasını yaptı.

Ekonomi uçacak dediler uçan faturalar oldu

CHP'li Ahmet Akın, “Ekonominin uçacağı vaadiyle hayata geçirilen tek adam rejimi faturalar uçuşa geçti. Temel bir hak olan enerji faturalarına her ay zam üstüne zam yapıldı. Bakan Yanık, 2.1 milyon haneye 2019 yılından beri 2.9 milyar lira destek verildiğini söyledi. Türkiye'de yaklaşık 25 milyon hane olduğu dikkate alındığında neredeyse her 12 haneden biri muhtaç duruma düşürüldü” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Ülkemize çok yazık ettiler. Bilgiyi yıllardır gizliyorlardı ama bugün öğrendik ki; 2.1 milyon ailemiz, yani yaklaşık 8 milyon insanımız hanesinin elektrik parasını ödeyemiyor. Bu böyle gitmez. Değiştireceğiz bu düzeni” mesajını paylaştı.