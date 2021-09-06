2 Bin TL’lik kiralık ev için cüzdanda 10 bin TL olmalı

Salim Taşçı, kiracıların 2 bin liralık bir evi kiralayabilmeleri için ceplerinde en az 10 bin lira para olması gerektiğini, kira fiyatı arttıkça bu tutarın daha da yükseldiğini bildirdi.

Erdoğan SÜZER

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Okulların açılmasıyla birlikte bir anda olağanüstü yükselen kira fiyatları dar gelirliler için adeta kabusa dönüştü. Ünlü Emlak Müşaviri Salim Taşçı, kiracıların 2 bin liralık bir evi kiralayabilmeleri için ceplerinde en az 10 bin lira para olması gerektiğini söyledi. Ev sahiplerinin 3 aylık kira bedeli kadar depozito istediğini belirten Taşçı, “2 bin lira kira, 6 bin lira depozito, 2 bin lira emlakçı parası toplam 10 bin lira ediyor. Bu devirde ev kiralamak dar gelirlinin altından kalkabileceği bir iş olmaktan giderek uzaklaşıyor” dedi.

TAYİNLER DE VAR

Kira fiyatlarındaki hızlı artışı SÖZCÜ'ye değerlendiren Taşçı,“Ağustos ayı emlak sektöründe öğrenci mevsimi, evlilik mevsimi ve tayin mevsimi olarak geçer. Bu üç mevsim bir araya gelince fiyatlar zirve yaptı. Bu yetmiyormuş gibi bir de müteahhitler yüksek maliyet artışı nedeniyle yeni inşaat yapımını durdurdu. Talep aşırı artarken arz düşük kalınca fiyatlar zirve yaptı” dedi.

Taşçı, kira fiyatlarında bir ay içinde yüzde 35-40 civarında artış yaşandığını İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere şehirlerin ana merkezlerinde 2 bin liranın altında 3+1 kiralık ev kalmadığını söyledi. Ankara'da 100 metrekare 3 odalı bir evin kirasının Ayrancı'da 2 bin 500 lira, Kavaklıdere'de 3 bin lira, Çankaya'da 3 bin 500 lira Oran'da 4 bin liraya çıktığını belirten Taşçı, İstanbul'da da Beşiktaş'ta 4 bin, Nişantaşı'nda 7-8 bin liranın altında ev bulmanın çok zorlaştığını anlattı.

10 yıllık kiracıyı bekleyen tehlike

Eski kiracının çıkarılması konusunda en riskli grubun 10 yıldır aynı evde oturan kiracılar olduğunu dile getiren Salim Taşçı, “Yasa, 10 yıl ve daha fazla süredir aynı evde oturan kiracıların 3 ay önceden ihbar çekilmesi kaydıyla tahliye edilebileceğini söylüyor. Bu durumu bilen bazı ev sahipleri zam fırsatından yararlanmak için 10 yıllık kiracılarına ihtar çekip mahkemeye dahi gitmeden evin tahliye edilmesini sağlayabiliyor” ifadelerini kullandı.