2 milyar Euro ek vergi riski

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yeşil Mutabakat kapsamında hareket etmezsek, fazla değil, 2-3 yıl sonra Avrupa'ya gönderdiğimiz her mala vergi konulacak. Bunun Türkiye'ye maliyeti 2 milyar Euro olacak. Ben görüyorum, sanayici görüyor ama bu devleti yönetenler görmüyor” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Avrupa'da başlayıp tüm dünyaya yayılan yeşil mutabakat konusunda partisinin enerji alanında atacağı adımları bir broşür haline getirdi. Kılıçdaroğlu da broşürde yer alan yazısında; şunları kaydetti:

YENİ BÜYÜME MODELİ

“Çocuklarımız, torunlarımız, güzel bir ekosistemin içinde doğma hakkına sahipler. Hiç şüpheniz olmasın, dostlarımız ile birlikte kuracağımız iktidarın öncelikli hedeflerinden biri de bu konuda hızla adım atmak olacaktır. Türkiye, çağdaş dünyanın ayrılmaz bir parçasıdır. Saray İktidarı'nın bu konu üzerinde yarattığı sis perdesini kaldıracağız.” Enerjide Yeşil Dönüşüm başlığıyla verilen broşürde “Türkiye'nin kendi dinamiklerinin dikkate alındığı, ülkemize özgü yeşil mutabakatı biz yapacağız. Türkiye'de yeşil ekonomi eksenli yeni bir büyüme modelinin oluşturulmasını biz sağlayacağız” denildi ve şu görüşlere yer verildi:

GÖZDEN GEÇİRİLECEK: Enerji sektöründe hukuki ve teknik olarak tüm yapı ve işleyiş mekanizmasını yeşil dönüşüm kapsamında gözden geçireceğiz. Dünya ile uyumlu, düşük karbonlu, fosil yakıt kullanımının azalacağı yenilenebilir enerji yatırımlarını enerji politikalarımızın odağına alacağız. Özellikle güneş ve rüzgar santralleri için ucuzlayan yatırım maliyetlerini fırsata çevirerek elektrik fiyatlarının da düşürülebileceği farklı modelleri hayata geçireceğiz.

ENERJİ ÜRETEN MAHALLELER: Belediyelerde güneş, çöpten enerji üretimine dayalı modelleri hayata geçireceğiz. Kendi enerjisini üreten evler ve mahalleleri yaratacağız. Enerji faturalarını düşüreceğiz.

Sürdürülebilir kalkınma için düzenlemeler hayata geçirilecek

Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde makine parkı üretimi için projeler geliştirileceğini işaret eden CHP raporunda, yeni nesil enerjinin ön planda tutulacağı vurgulandı. Raporda, “Eski teknolojiye sahip, halk sağlığını ve çevreyi tehdit eden, verimli üretim gerçekleştiremeyen mevcut termik santraller gözden geçirilecek. Yeşil finansmana erişim sağlanması için gerekli altyapıyı oluşturacağız. Merkez Bankası, BDDK, SPK ve Borsa İstanbul'da yeşil finansman ve sürdürülebilir kalkınma konularında düzenlemeleri hayata geçireceğiz” ifadelerine yer verildi.