200 TL’lik banknotun hazin öyküsü: O sepet artık 880 TL’ye doluyor

Ocak 2009'da 200 TL'ye dolan gıda sepeti için bugün vatandaşın cebinden 880 TL çıkıyor. Tedavüle girdiği günden bu yana 200 TL'lik banknotun satın alma gücü gıdada yüzde 77,3, genel sepete göre yüzde 71,9 azaldı.

Emre DEVECİ

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Türk lirasındaki dramatik değer kaybı devam ediyor. Enflasyon, yani mal ve hizmetlerin fiyat artışı hızlanırken, alışveriş sepetlerinin dolması için giderek daha fazla para gerekiyor.

1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle giren 200 TL’lik banknotların 13 yıla yaklaşan öyküsü, bu durumu çarpıcı bir şekilde yansıtıyor.

TÜİK verilerine göre, 1 Ocak 2009'dan 30 Eylül 2021 tarihine kadar geçen sürede, tüketici fiyatları endeksi yüzde 255,7 oranında arttı.

Böylece, 1 Ocak 2009'da 200 TL'ye dolan bir alışveriş sepeti, 30 Eylül 2021'de artık 711 TL'ye dolabiliyor.

200 TL'nin satın alma gücü, bu süreçte manşet enflasyona göre yüzde 71,9 oranında geriledi.

Üstelik, birçok vatandaşın kişisel mal ve hizmet sepetindeki fiyat artışı bu rakamın çok üzerinde. Yani, birçok vatandaş için 200 TL'nin satın alma gücündeki gerileme daha şiddetli oldu.

200 TL'NİN SATIN ALMA GÜCÜ YÜZDE 77,3 DÜŞTÜ

Orta ve dar gelirli vatandaşların enflasyonu açısından daha önemli olan ‘gıda ve alkolsüz içecekler' fiyat endeksi, 1 Ocak 2009 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında yüzde 340 oranında arttı.

Yani, 1 Ocak 2009'da 200 TL'ye dolan gıda sepeti, bugün 880 TL'ye dolabiliyor.

1 Ocak 2009 ile 1 Eylül 2021 arasındaki dönemde 200 TL'nin gıda sepeti için satın alma gücü yüzde 77,3 oranında geriledi.



200 TL'YE 4,7 GRAM ALTIN, 130 DOLAR ALINIYORDU

200 TL tedavüle çıktığında dolar/TL 1,53, gram altın 43 TL seviyesindeydi. Bugün dolar/TL 8,88'i, gram altın ise 503 TL'yi gördü.

1 Ocak 2009'da 200 TL ile 130 dolar ya da 4,7 gram altın alınabiliyordu, bugün ise sadece 22,5 dolar alınabiliyor, gram altın için iki adet 200 TL'lik banknot yetmiyor.

SEPETTEKİ 39 KİLO YAĞ, 10 KİLOYA DÜŞTÜ

TÜİK fiyatlarına göre, 1 Ocak 2009'da 200 TL'lik banknot ile 105,8 kg süt alınabiliyordu. Bugün artık bu parayla 29,5 kg süt alınabiliyor.

O tarihte 12,4 kg dana eti 200 TL'lik banknotla alınabiliyordu, bugün artık 3,1 kg alınabiliyor.

O tarihte 42,5 kg pirinç alınabiliyordu ancak bugün 200 TL ile sadece 15,4 kg pirinç alınabiliyor.

O tarihte 200 TL ile 39 kg Ayçiçek yağı alınabiliyordu, bugünse sadece 10,3 kg alınabiliyor.

O tarihte 16,1 kg beyaz peynir için 200 TL ödeniyordu ancak 200 TL ile bugün ancak 6,1 kg beyaz peynir alınabiliyor.

DEĞERİ AZALIRKEN BANKNOT SAYISI PATLADI

200 TL'nin değeri sert şekilde düşerken, dolaşımdaki 200 TL'lik banknot miktarı ise patladı.

Ocak 2009'da dolaşımda 1,77 milyar TL'lik 8,8 milyon adet 200 TL banknot vardı. Bugün ise 81 milyar TL değerinde 405 milyon adet banknot piyasada bulunuyor.

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