2003 yılı kıyaslaması yapan Bakan Nebati’ye CHP’den tepki: 18 yıl öncesine gitmişsiniz, az olmuş

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni asgari ücretle ilgili 2003 yılından örnekler vererek yaptığı açıklamaya tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Sayın Nureddin Nebati 18 yıl öncesine gitmişsiniz, az olmuş. İkinci Dünya Savaşı'na veya Soğuk Savaş dönemine kadar gitseydiniz. Peki asgari ücretle yılbaşında 1883 adet ekmek alınabiliyorken 2022 Ocak ayında 1700 adet ekmek alınabilecek olmasına ne diyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda 2020 yılı kesin Hesap Kanun Teklifi maddeleri görüşüldüğü sırada asgari ücrete yapılan zam sonrası 2003 yılı ile kıyaslama yaparak “Asgari ücretli yılbaşından itibaren 468 kg ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kg alırken, 2022'de 62 kg dana eti alacak. 2003'te 57 kg beyaz peynir alabilirken 2022'de 129 kg beyaz peynir alacak. 2003 yılında 11 tüp alınırken 2022'de 24 adet tüp alabilecek. 2003 yılında 124 litre benzin alabilirken 2022'de 489 litre benzin alabilecektir” ifadelerini kullandı.

“18 YIL ÖNCESİNE GİTMİŞSİNİZ, AZ OLMUŞ”

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Nebati'nin konuşmasına şu ifadelerle tepki gösterdi:

* Sayın Nureddin Nebati 18 yıl öncesine gitmişsiniz, az olmuş. İkinci Dünya Savaşı’na veya Soğuk Savaş dönemine kadar gitseydiniz.

* Peki asgari ücretle yılbaşında 1883 adet ekmek alınabiliyorken 2022 Ocak ayında 1700 adet ekmek alınabilecek olmasına ne diyorsunuz?

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