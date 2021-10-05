200’lük banknot eridi 500 TL’likler gelebilir

Enflasyon ve döviz kurlarındaki artış TL’nin alım gücünü eritti. Yaşanan değer kaybı dolayısıyla yakın dönemde daha yüksek kupürlü yeni banknot ihtiyacı ortaya çıkabilir.

Başak KAYA

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Enflasyon ve dövizdeki artışa bağlı olarak TL'nin alım gücünün hızla düşmesinin, yeni banknot ihtiyacını ortaya çıkarabileceği belirtildi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “TL'deki erimenin bu hızla sürmesi yakında 500 TL ve üzerinde kağıt para basımını zorunlu hale getirecek” dedi.

2009'da tedavüle giren 200 TL'lik banknotun dolar karşılığı 130 dolar düzeyinde iken şu anda 22.5 dolar seviyesine gerilediğine işaret eden Toprak, “TL'deki erimenin bu hızla sürmesi yakında 500 TL ve üzerinde kağıt para basımını zorunlu hale getirecek, ancak bu parayla da bir fileyi doldurmak olanaksız hale gelecek” dedi.

YÜZDE 50'YE YAKLAŞTI

Dövizdeki yükseliş eğiliminin daha yüksek rakamlı para basılmasını zorunlu hale getireceğini vurgulayan Toprak şunları söyledi: “Merkez Bankası'nın emisyon hacmi verilerine göre kullanımdaki kağıt paralarla ilgili vatandaş tercihleri de değişti. 5, 10, 20 TL'lik kağıt paralar, hatta 50 TL'lik banknotlar kullanımda daha az tercih ediliyor. 100 ve 200 TL'lik kupürler piyasada daha çok var. Kupür değerlerine bakıldığında 100 ve 200 TL'lik kağıt paraların kullanımdaki payının yüzde 50'ye yaklaştığı gözleniyor.”

En yüksek rakamlı banknotların en çok kullanılan paralar olmasının, TL'deki ağır değer kaybına işaret ettiğini dile getiren Toprak, “Bu durum diğer banknotların ‘yük' haline dönüştüğünü ve bulundurulmasının tercih edilmediğini gösteriyor. Geçmişte 1 milyon TL'lik banknotun liradan altı sıfır atılmasıyla 1 TL'ye dönüşmesine benzer şekilde en yüksek değerli kağıt para 100 ve 200 TL de değersizleşiyor. Bu nedenle bankalardaki mevduatın yüzde 50'den fazlası döviz tasarruflarından oluşuyor” dedi.