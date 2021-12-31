2021’de en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Türk lirası için fırtınalı bir yıl olan 2021'de yatırımcılar tasarruflarını korumak için döviz, mevduat, borsa ve kripto para gibi çeşitli yatırım araçlarına yöneldi. Sozcu.com.tr, 2021'de en çok kazandıran yatırım araçlarını derledi...

Serkan ÜSTÜN

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Türk lirasının tarihi değer kaybettiği ve enflasyonun oldukça yüksek seyrettiği 2021 yılında pek çok yatırımcı, tasarruflarını eriyen liraya karşı korumak amacıyla altın, döviz, borsa ve kripto para gibi araçlara yöneldi.

2021’de kriptolardaki yükseliş dikkat çekerken, dolar ve sterlindeki kazançlar öne çıktı.

2022 yılına girerken yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından biri döviz oldu. Borsa da bu yıl küçük yatırımcıların daha fazla ilgi gösterdiği bir yatırım aracı olarak öne çıktı.

BÜYÜK FIRTINA YILI

Seneye 7,44 civarında başlayan dolar/TL, mart ayında TCMB'nin faizleri beklenenden yüksek bir oranda artırarak kararı alarak yüzde 19'a çıkarmasıyla 7,21'e kadar gerilemişti.

TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nun atanması sonrasında mart ayı sonunda 8,33'e kadar tırmanan dolar/TL, eylül ayında TCMB’nin başlattığı faiz indirimi döngüsü ile beraber tarihinin en büyük yükselişlerinden birine sahne oldu. Eylül ayını 9 TL seviyesinin hemen altında kapatan dolar/TL kuru ekim ayını 9,5 seviyesinin üzerinde, Kasım ayını 13,50 seviyesinde kapattı.

Kur aralık ayında 18,40’lık tarihi zirvesini gördükten sonra ‘kur korumalı mevduat’ sisteminin açıklanmasının ardından 10,30’lara kadar çekilirken takip eden günlerde kur tekrar 13 seviyesinin üstüne çıktı.

DOLAR, EURO ve STERLİN NE KADAR KAZANDIRDI?

Türk lirasındaki değer kaybına paralel olarak Euro da aynı şekilde 20 Aralık günü 20,7 seviyesiyle tarihi zirvesini gördü. Euro/TL kuru 31 Aralık itibariyle 15 seviyesinin hemen üzerinde işlem gördü.

31 Aralık kurlarına göre, parasını dolara yatıran bir yatırımcı yüzde 77, Euro’ya yatıran bir yatırımcı ise yüzde 66 getiri kazandı.

Yıla 10,16 seviyesinden başlayan İngiliz sterlini ise 31 Aralık 2021 tarihinde 17,6 seviyesinden işlem gördü. İngiliz sterlininin getirisi yüzde 74 oldu.

BORSA YATIRIMCISINA NE KADAR KAZANDIRDI?

Türk lirasında yaşanan tarihi değer kaybı bu yıl borsadaki hisselerin yönünü yukarıya çevirdi.

2021’de yatırımcıların en çok yöneldiği yatırım araçlarından birisi de borsa oldu. Bu yıl borsadaki yatırımcı sayısı rekor kırdı.

Borsa İstanbul'da işlem gören 440 şirketin toplam piyasa değeri yaklaşık 2,5 trilyon lira olarak hesaplanıyor. Borsada işlem gören Türk şirketleri içerisinde demir çelik, bankacılık ve inşaat sektörleri öne çıkıyor.

Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa ve işlem hacmi açısından en yüksek 100 hisse senedinin performansını ölçmek için kullanılan temel gösterge olan BIST 100 endeksi 2021 yılına 1495 puanla başlamıştı. Türk lirasındaki sert düşüşle birlikte Borsa İstanbul’da özellikle son 3 ayda büyük yükseliş yaşansa da aralık ortasından itibaren hisseler tekrar düşüşe geçti.

17 Aralık’ta 2 bin 400 puanın üstüne çıkarak rekor kıran BIST 100 endeksi 31 Aralık itibariyle 1895 puanda seyretti. BIST 100’deki yıllık getiri yüzde 26,5 civarında oldu.

Hem işlem hacmi hem de piyasa değeri en yüksek 30 şirketin hisse senetlerinin performansları ölçülerek oluşturulan BIST 30 endeksi de 2021’e yıla 1650 seviyelerinde başlamıştı. 31 Aralık itibariyle 2 bin 45 seviyesinde olan BIST 30’daki yıllık getiri ise yüzde 25 oldu.

ALTIN

Yatırımcıların en çok yöneldiği yatırım araçlarından biri de güvenli liman altın oldu. ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası’nın sıkılaşma hamleleri gibi pek çok değişkeni olan altın fiyatları, Türkiye’de en çok Türk lirasının diğer para birimleri karşısındaki değer kayıplarından etkilendi.

Gram altın, seneye 450 lira civarından başladı. En düşük seviyesini şubat ayında 395 TL ile gören gram altın, 20 Aralık günü 1060 seviyesi ile tarihi zirvesini gördü. 31 Aralık tarihinde 770 seviyesinde işlem gören altında yıllık getiri yüzde 70 oldu.

TÜRK LİRASI ÜZDÜ

Türk lirasının 2021’de tarihi değer kaybı yaşaması, en çok TL mevduat sahiplerini etkiledi. Faiz oranlarının ağustos ayından itibaren merkez bankasının politika faizinin altına gerilemesi nedeniyle reel getiriler ekside kaldı.

Aralık 2020 itibariyle bankaların TL mevduatları yüzde 14 ve yüzde 16 arasında belirlendi. Ortalama faiz getirisi ise yüzde 14,5 oldu. Dolayısıyla 2021 başında 12 ay vadeli mevduat hesabına para yatıran bir yatırımcının paranın miktarına göre yıllık kazancı yüzde 14 ve 16 arasında oldu.

BİTCOİN

Bu yıl yatırımcıların en çok yöneldiği yatırım araçlarından birisi de kripto paralar oldu. Dünyada en çok ilgi gören para Bitcoin, bu yıl mayıs ve ekim aylarında büyük çıkış yakaladı. 69 bin dolarla tarihi zirvesini gören Bitcoin yılın son gününde 47 bin dolar (620 bin TL) seviyelerinde işlem gördü.

Sene başında 220 bin TL olan 1 Bitcoin, bugün itibariyle 620 bin TL seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in TL karşısındaki yıllık kazancı yüzde 180 civarında oldu.

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