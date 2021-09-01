2022 emlak vergisine esas olacak inşaat maliyet bedelleri açıklandı

2022 yılında emlak vergilerine esas olacak, bina metrakare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. Betonarme konutlardaki maliyet artışı yüzde 18 olarak hesaplandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, emlak vergileriyle ilgili ortak bir tebliğ yayımladı.

Emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı.

Betonarme konutlardaki inşaat maliyet artışı yüzde 18 olarak karara bağlandı.

2021 2022 Artış %

LÜKS İnşaat 2130,01 2533,65 18

1. Sınıf İnşaat 1330,19 1582,26 18

2. Sınıf İnşaat 888,07 1056,36 18

3. Sınıf İnşaat 628,95 748,13 18

Basit 352,18 418,91 18

2022 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvelin tamamı için tıklayın: 2022 TAM LİSTE