25 yıllığına kiralanan Antalya Havalimanı’nın ihale detayları belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Antalya Havalimanı Kamu-Özel İşbirliği İhalesinin sonuçlarını paylaştı. 19 tur süren ihalede en yüksek teklifi TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığının verdiği açıklandı. Konuyla ilgili açıklamasında 'sıfır garanti' vurgusunda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, "Yatırımcıları tehdit edenlere dün ihalesini yaptığımız Antalya Havalimanı ders olsun” ifadesini kullanması dikkat çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya Havalimanı’nın kapasite artırımı yatırımlarının yapımı ve kiralanmasını kapsayan ihale, iç hatlar ve 2. dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, dış hatlar terminali yapımı, genel havacılık terminali yapımı, VIP terminali yapımı, Devlet Konukevi yapımı, apron kapasitesinin artırılması, yeni teknik blok, kule ve verici istasyonu yapımı, akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi yapımı gibi yatırımları içeriyor.

Buna göre tesislerin yapım süresi 36 ay, işletme süresi 25 yıl olarak belirlendi.

İhale duyurusunun ardından 8 firma dosya satın aldı. Bunlardan 3’ü yer görme belgelerini onaylattı. İhaleye, Vnukovo-INTEKAR Yapı ile TAV-Fraport AG iş ortaklığı katıldı.

EN YÜKSEK TEKLİF 8,55 MİLYAR EURO

Zarfların açılmasının ardından açık arttırmaya geçildi. 19 tur süren ihalede en yüksek teklifi TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığı verdi. Bu bedel KDV dahil 8.555.000.000 Euro’ya tekabül ediyor.

25 yıllık kira bedelinin %25’i (2.138.000.000 Euro) peşin ödenecek.

TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığı 765.252.109 Euro tutarında yatırım taahhüdünde bulundu.

“SIFIR GARANTİ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projeyle ilgili “sıfır garanti” vurgusu yaparak, “Yatırımcıları tehdit edenlere dün ihalesini yaptığımız Antalya Havalimanı ders olsun” ifadesini kullanması dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir Antalya'ya havayolu ile gelen turist sayısı 9 milyona yaklaştı