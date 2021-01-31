3.4 milyon kişi borcunu ödeyemiyor

2020 yılı Kasım’dan bu yana hem tüketici kredisini hem de kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 641 bin kişi oldu. Borcu devam edenlerin toplam sayısı ise 3.4 milyona ulaştı.

TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Tüketici kredisi veya bireysel kredi kartlarında 3.4 milyon kişi hiç ödeme yapamaz durumdadır. Vatandaşın nefes alması için acilen kredi ve kredi kartı yapılandırması gerekiyor” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da “Takipteki tüketici kredisi ve kredi kartlarının tutarı son 10 yılda 8.2 milyar lira seviyesinden, 3 misline çıktı. Banka borçlarında ve icra iflaslar ile işyeri kapanmalarında hiçbir dönemde görülmemiş düzeyde artışlar var” dedi.