3.5 milyonu aşkın kişi borcunu ödeyemiyor

Ocak-haziran döneminde 474 bin 355 kişi tüketici kredisini, 222 bin 377 kişi de kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından yasal takibe alındı.

Deniz AYHAN

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Pandemi nedeniyle işlerini kaybeden veya gelirleri azalan vatandaşların bankalara olan borcu günden güne artıyor. Borcunu zamanında ödeyemeyen vatandaş sayısında son dönemde büyük patlama gözleniyor. Ocak-haziran döneminde 474 bin 355 kişi tüketici kredisini, 222 bin 377 kişi de kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından yasal takibe alındı.

34 MİLYON KİŞİ BORÇLU

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Son beş yılda bankalar tarafından yasal takibe alınan ve borcunu halen ödeyemez durumda olan vatandaş sayısı 3 milyon 564 bin 22 kişiye ulaştı” dedi. Tutdere, pandeminin de tetiklediği ekonomik krizin vatandaşları borç batağına sürüklediğini ifade ederek, “Vatandaş artık borçlarını ödeyemeyecek duruma getirildi. Haziran sonu itibarıyla bireysel kredi borcu bulunan 34 milyon 489 bin kişi bulunuyor. Toplam borç ise 929 milyar liraya ulaştı” diye konuştu.

603 BİN VATANDAŞ KARA LİSTEYE ALINDI

Bankalara olan borcunu ödeyemediği için 603 bin vatandaşın bankalar tarafından kara listeye alındığını belirten Tutdere, şunları söyledi:

“Tüketici kredisini ödeyemediği için takibe alınanların sayısı geçen yıla göre 268 bin 819 kişi arttı. Tüketici kredisi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenler tek kişi sayıldığında ise takibe alınanların sayısı 258 bin 421 bin artmış durumda. İktidar yurttaşlarımızı borç batağına sapladı.”