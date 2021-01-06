3 kişiden 2’si işini kaybetmekten korkuyor

Coronavirüs karantinası ile iş dünyası evlere taşınırken, çalışanlar anksiyete, stres ve yalnızlıkla boğuşuyor. Ipsos ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 28 ülkeyi kapsayan bir araştırma ile pandeminin iş hayatına etkisini ortaya koydu. Aralık sonunda tamamlanan araştırma, global olarak çalışanların yüzde 56'sının iş güvenliğinden endişe ettiğini, yüzde 55'inin ise değişim nedeniyle stres yaşadığını ortaya çıkardı. Var olan işten çıkarma yasağına rağmen Türkiye iş güvenliği endişesinde yüzde 70 ile ilk 5 ülkeden biri oldu. Çalışanların işini kaybetme korkusu yaşadığı ülkeler sırasıyla Malezya (%74), Suudi Arabistan (%73), Güney Kore (%73), Arjantin (%70) ve Türkiye (%70).

VERİMLİLİK AZALDI

Araştırma 20 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında 28 ülkede 13 bin çalışan üzerinde yapıldı. Araştırmanın yapıldığı dönemde katılımcıların yüzde 52'si evden çalışıyor durumdaydı. Araştırma sonuçları çalışanların yüzde 46'sının verimliliğinin azaldığını düşündüğünü ortaya koydu. Türkiye'deki çalışanların ise yüzde 63'ü pandemide verimliliğinin azaldığını belirtti. Türkiye bu oranla Malezya'dan sonra en verimsiz hisseden ülke oldu.

İZOLE HİSSEDİYORUZ

Araştırmada çalışanların neredeyse yarısı (%49) evde çalışırken yalnız ve izole edilmiş hissettiğini belirtti. Bu kriterde de ilk 5'te olan Türkiye'de ise bu oran yüzde 75 olarak ortaya kondu. Türkiye'de çalışanlar ev ve iş dengesini kurmakta tüm dünyadan daha fazla sorun yaşıyor. “Ev ve iş dengesi kurmakta zorlanıyorum” diyenlerin oranı globalde yüzde 50 iken, yine zirvede yer alan Türkiye'de katılımcıların yüzde 68'i bu noktada zorlandığını belirtti.

EN STRESLİ 3. ÜLKEYİZ

Araştırmada çalışanlara değişen iş koşullarının stres yaratıp yaratmadığı da soruldu. Araştırmanın yapıldığı 28 ülkede stres yaşadığını söyleyenlerin oranı yüzde 55 olurken, ilk sıradaki Peru'da bu oran yüzde 72, Suudi Arabistan'da yüzde 72 ve üçüncü sıradaki Türkiye'de yüzde 69 oldu. Türkiye'yi Şili ve Arjantin izledi. Araştırma, pandemi döneminde global olarak çalışanların yüzde 44'ünün gece geç saatlere kadar çalıştığını ortaya koydu. Türkiye'de bu oran yüzde 49 ile ortalamanın üzerinde.