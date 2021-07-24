CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Türkiye'nin ekonomik kriz içinde olduğunu savunarak, “Türkiye'de para kazanan, parasını ülkede tutmuyor. Bir araştırmaya göre 2016-2019 arasında en az 300 milyar dolar yurtdışına kaçtı. Bazı iş insanları bu rakamın 500 milyar doların altında olmadığını söylüyor” dedi.

Etkin Dünya Akademisi adlı sivil toplum kuruluşunun toplantısına katılan Kuşoğlu, “Türkiye bugün tek kelime ile ekonomik krizde. Sebebi yönetime güven duyulmaması. Piyasanın 8-10 katı maliyetle yabancı parayla borçlanıyoruz. Yaptığınız yatırımın getirisi de döviz cinsi ile olmalı iken maalesef değil. Yatırımlar cam binalara, köprülere, yollara yapıldı. İstihdama ve üretime yönelik yatırım yok” dedi ve şunları söyledi:

“Afrasia Bank New World Wealth'in araştırmasına göre, 2016-2019 arasında Türkiye nüfusuna oranla dışarıya servet çıkan birinci ekonomi. Araştırmaya göre, 1 milyon dolar ve üstü 17 bin 100 hesap dışarı kaçmış. Ortalama 10 milyondan baz alsak 170 milyar dolar yapar. İlave çıkışlar söz konusu. Yani en az yurtdışında en az 300 milyar dolar var. Bir iş insanına göre bu rakam en az 500 milyar dolar. Türkler hem servetlerini yurtdışına götürüyor hem de yatırımlarını İspanya, İngiltere, Romanya hatta Mısır'a yapıyor.”

KARA PARA AKLANIYOR

Ekonomide argo tabiriyle “çökme”nin oluştuğunu vurgulayan Kuşoğlu, şunları söyledi:

“6 servet affı yaptık. Vergi alınmayan bu aflarla bu servetler bankacılık sisteminde kayda giriyor, sonra tekrar geri yurtdışına çıkıyor. Bu da Türkiye'yi para aklayan ülke konumuna düşürüyor. Türk Lirası'nın düşmesi ile servet avcıları da türedi. Değeri 10 milyar dolar olan bir bankamızı 5 milyar dolara alabiliyorlar. Ekonomide yamukluk, çarpıklık var. Oysa yatırımcı, hukuka, demokrasiye ve ekonomiye güvenebilmeli.”

Şirketinize kayyum atanan ülkede paranızı tutar mısınız?

TBMM'den çıkan son yasanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) 3 yıl daha kayyumluk yapabilmesini öngördüğünü vurgulayan Kuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yani bir kişinin terörist olduğu kanaati oluşunca mal varlığına el konularak TMSF kayyum atıyor. Şu anda TMSF'nin kayyum olarak atandığı 783 şirket var. Devlet bakkallık yapmaz diye 61 milyar dolarlık özelleştirme yapan iktidar, terörist diye yargıladığı 783 şirketin kayyumu. 3 yıl uzatılan bu kanun Türkiye'ye sıkıntı getirecek. Sizin 1 milyar dolarınız olsa böyle bir ülkede tutar mısınız?”