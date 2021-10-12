3600 ek gösterge nedir? 3600 ek göstergede son durum…

3600 ek gösterge, AKP'nin 3 yıl önce gerçekleştirilen seçimlerde vaadleri arasında yer almasına rağmen henüz meclise getirilmedi. 3600 ek göstergede son durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan açıklamada "Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi.

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3600 ek gösterge ile öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. Hükümetin seçim vaadi olan ancak son döneme kadar adım atılmamış olan 3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkileyecek.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan 3600 ek gösterge hakkında şu açıklamada bulundu;

“Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kendisini ziyarete gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın 3600 ek gösterge talebi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e ‘çalışmayı başlatın' talimatı verdi. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde önemli iyileştirme yapacak düzenlemenin teknik çalışması 2022'nin Haziran ayına, yasalaşma süreci 2022 sonuna yetişecek. Uygulama ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 2023 yılına yetişecek.

Hesaplamalara göre, 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticilerin maaşlarında brüt 107 TL, emekli aylıklarında 820 lira ve emekli ikramiyelerinde de 24 bin 600 lira artış olacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. 3600 ek gösterge hakkında açıklamada bulunan Erdoğan; “Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini beyan eden biziz.” dedi.

KOMİSYON KURULACAK

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, Çalışma Bakanı Bilgin'in memur toplu sözleşme görüşmelerinde sözünü verdiği 3600 ek gösterge vaadinde kritik adım atıldı. Memur-Sen Başkanı Yalçın'ın konuyu hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Bilgin'e, “3600 çalışmasını hemen başlatın, 2022 ortasına kadar da teknik çalışmayı bitirin” dediği öğrenildi. 3600 ek göstergeyle ilgili ilk teknik çalışma önümüzdeki Kasım ayındaki Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda yapılacak. Kurulun kamu tarafı 3600 için teknik bir komisyon oluşturacak. Bu komisyonda düzenlemenin mali, sosyal güvenlik, kadro ve sosyal tarafları ortaya çıkarılacak. Komisyonda ayrıca sendikaların daha geniş kitlelere yansıtılması yönündeki talepleri de değerlendirilecek.

MEMURLARIN YÜZDE 90'I

Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90'ını oluşturduğu belirtildi.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞ, AYLIK VE İKRAMİYE ARTACAK

3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkiliyor. Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmen 3600'ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmen emekli olduğunda ya da 3000 göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira birden artacak. Bu memur emekli olduğunda eğer 30 yıl hizmeti varsa normal alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla alacak. Ek gösterge artışı yasa değiştiği için 2008 ve sonrasında memuriyete başlayanlarda çok fazla etkili olmayacak. Düzenleme nedeniyle büyük yükün SGK'ya geleceği belirtildi.

MEMUR-SEN'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Bir dizi ziyaret ve toplantı için Zonguldak’a gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaretlerinde 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan görüşmeyi gazetecilere anlattı. Ali Yalçın, yaşanan gelişmenin memur sendikacılığı açısından önemli bir aşama olduğunu aktardı. Yalçın, açıklamasına şöyle devam etti:

* 3600 ek göstergesini toplu sözleşme masasında kararlaştırdık. Kararımız 2022 yılı içerisinde 3600 ek gösterge ve ek göstergelerinin çalışılarak tamamlanması ve bitirilmesi konusu. Bu konuda Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede de toplu sözleşmede aldığımız kararı hatırlatarak bunun hayata geçmesi noktasında kendi talimatlarının ve direktiflerinin son derece kıymetli olduğunu ifade ettik.

* Cumhurbaşkanımız da sağolsun Çalışma Bakanına bu konuda yetkili konfederasyona talimat vermiştir. Bu memur sendikacılığı açısından önemli bir aşamadır. Çünkü toplu sözleşme sınırlarımız genişlemiştir. Kapsam dışında değil denilen konular da kapsam içerisine çekilmiştir. Bu konuyu çalışacağız. Vaatten icraata dönmesi noktasında birinci aktör olarak elimizden gelen gayreti yerine getireceğiz. (İHA)

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara’da Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde emekli emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, söyle konuştu:

* Her kesimin sorunu var, bu sorunları eğer kamuoyuyla paylaşıp kamuoyunun desteğini alabilirse meslek mensupları o zaman sorunun çözümü konusunda siyaset kurumu daha dikkatli davranmak zorunda kalabilir.

* Ama sizin yaşadığınız sorunu biz bilmezsek nasıl dile getireceğiz. Bizim bilmemiz lazım. Genelde 3600 ilk söylediğimde, miting alanlarında bizim güvenliğimizi sağlayan polis arkadaşların talebi olarak ilk bana geldi.

* Öyle bir talep hiç gelmemişti, sonra biz biraz daha derinlemesine indik, bu sorunun çözülmesi gerektiği konusunda görüşümüz oluştu.