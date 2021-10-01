3600 ek gösterge nedir? 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 ek gösterge memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyor. AKP'nin son üç seçimde vaat olarak sunduğu 3600 ek göstergede son duruma göre henüz meclise gelmedi. 3600 ek gösterge konusunda iktidarı eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Bu sorunla mücadele edeceğiz" diye konuştu.

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Yüzbinlerce memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile maaşlar artacak. Seçim meydanlarında en çok dillendirilen vaatlerin başında “3600 ek gösterge” geliyordu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son üç seçimde vatandaşlara “3600 ek gösterge sözü vermiş, “Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız” demişti.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: KILIÇDAROĞLU’NDAN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde emekli emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, söyle konuştu:

* Her kesimin sorunu var, bu sorunları eğer kamuoyuyla paylaşıp kamuoyunun desteğini alabilirse meslek mensupları o zaman sorunun çözümü konusunda siyaset kurumu daha dikkatli davranmak zorunda kalabilir.

* Ama sizin yaşadığınız sorunu biz bilmezsek nasıl dile getireceğiz. Bizim bilmemiz lazım. Genelde 3600 ilk söylediğimde, miting alanlarında bizim güvenliğimizi sağlayan polis arkadaşların talebi olarak ilk bana geldi.

* Öyle bir talep hiç gelmemişti, sonra biz biraz daha derinlemesine indik, bu sorunun çözülmesi gerektiği konusunda görüşümüz oluştu.

SÜLEYMAN SOYLU’DAN 3600 EK GÖSTERGE YANITI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3600 ek gösterge açıklamalarına cevap veren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı;

*Özellikle siyasetin içindeki aktörlerin bu yapılarla yan yana durup durmadıklarını, onlara cesaret verip vermediklerini de iyi takip edilmesi lazım. Mesela bu gün Sayın Kılıçdaroğlu yine bir takım ifadeler kullanmış.

*Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. Doğrudur, 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarf-ı nazar etmemiz elbette ki mümkün değildir. Bu sözümüzü yerine getirmek için de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyor.

*Ancak lafa buradan girip, son yıllardaki başarılarıyla huzurumuzu, güvenimizi en üst seviyeye çıkaran Türk Polis teşkilatını siyasetin içine çekmek, onu siyasetin bir aracı gibi göstermek Kılıçdaroğlu’na yakışmamıştır.

*Doğru bir yaklaşım değildir. Yıllarca bu tahrikleri orduya yaptılar; Türk Silahlı Kuvvetlerine, Kahraman Ordumuza yaptılar. Artık bu alışkanlıklarını bıraksınlar, fitne siyasetini bıraksınlar. Bunun üzerinden de yine İstanbul’daki eski İnönü Stadyumundaki saldırıdan dolayı, PKK’nın katliamından dolayı şehit olan polislerimiz, oradaki diğer şehitlerimizle alakalı da çok abes bir cümle kullandı.

*Dedi ki beni de itham ederek ‘bu paranın üzerine çöktüler’ dedi. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim çok nazik yerimizdir burası. Şehit aileleri, gazilerimiz, gazi ailelerimiz için biz her şeyimizi feda etmeye hazırız. Onların evlatları ve kendileri bu ülke için her şeyi feda ettiler.

*Bunu böyle ucuz bir siyaset malzemesi haline getirmenin edepten yoksunluk olduğunu düşünüyorum. İkincisi Sayın Kılıçdaroğlu; biz bu dünyanın ve öteki dünyanın hesabını yaparız. Allah’a hamd olsun şehitlerimizin bize emaneti olan şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi ailelerimizin her zaman emrine amadeyiz.

*Ne ihtiyaçları varsa da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sadece bu meseleyle görevli olan ben ve benim gibi arkadaşlarım değil, tüm devlet emirlerine amadedir. Biz bir yere çökmüş değiliz. Ama biz senin nereye çöktüğün biliyoruz. Sen FETÖ’nün kasetleriyle bir partiye çöktün ve halen devam ediyorsun. Bunlar yanlış işlerdir. Bu alanlara girmek doğru bir yaklaşım değil ucuz siyasettir.

*Kahraman polisimize, katil polis diyenlerle iş birliği tutan ben değilim. Bunu yapan sen ve senin arkadaşlarındır. Polis devleti deyip, polisimize tahrik etmeye çalışan anlayış da ta senin zihniyetinin anlayışıdır. Bizim anlayışımız değildir.

*Demişim ki polisimiz kendi görevini para için yapmaz. Çünkü polislik şerefli, karakterli, vatansever bir meslektir. Hiçbir anne baba oğlunun kaç para maaş aldığına bakmaz. Onun giydiği kıyafetin ve üniformanın namusuna, şerefine ve onuruna bakar.

*Herkesle konuşurken de oğlunun polis olduğu o büyük onuruyla, gururuyla konuşur. Sizin mahallede bunlardan anlaşılmaz. Ne demek istediğimi sizin mahalle anlayamaz. Sayın Kılıçdaroğlu senin konuştuğun adamlar da anlayamaz. İHA

CHP’DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

CHP'nin 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği “3600 Ek Gösterge için Milyonlarca Memur CHP İktidarını Bekliyor” konulu basın açıklaması İstanbul'da, Milletvekilleri Sibel Özdemir, Turan Aydoğan ve Sezgin Tanrıkulu ile parti yöneticilerinin katılımıyla Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun önünde gerçekleştirildi.

Basın açıklamasını okuyan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Bugün Türkiye’nin her yerinde, iktidar tarafından 24 Haziran seçimleri öncesinde söz verilen ancak bugüne kadar hiçbir bir adım atılmayan bir vaadi, bir sözü, gerçekleştirilmeyen bir müjdeyi dile getirmek için toplandık” dedi.

Türkiye’de milyonlarca kamu çalışanının insanca yaşama talebinin bulunduğunu ifade eden Kaftancıoğlu, “Ömrünün yarısını devletine hizmet etmekle geçiren memurlarımız, hanlar hamamlar, yazlık kışlık saraylar, lüks otomobiller veya uçaklar değil, yalnızca bir nebze olsun insanca yaşayabileceği ücrete sahip olmak için 3600 ek gösterge talebinde bulunuyor.” dedi.

ERDOĞAN'IN VERDİĞİ SÖZÜ HATIRLATTI

AKP iktidarının seçim dönemlerinde dile getirdiği vaatlerin ötesine geçemediğini belirten Kaftancıoğlu, 24 Haziran Seçimleri öncesi AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın şu sözünü hatırlattı:

“Bir müjdemiz var: Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakârca çalışan bu kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz.”

Konuşmasının devamında “Peki, ne oldu?” diye soran Kaftancıoğlu şöyle devam etti:

* AKP’nin Seçim Beyannamesinde bile yer almayan, yalnızca lafla taahhüt ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili Genel Seçimlerin üzerinden tam 39 ay geçmesine rağmen hiçbir düzenleme yapılmadı.

* Milyonlarca memur artan enflasyonun, dövizin, borçların, ekonomik krizin, mutfak yangınlarının altında 39 ayda ezildikçe ezildi.

* Hemen her kesimde olduğu gibi 3600 Ek gösterge sözü verilen milyonlarca memurumuz da iktidar tarafından bir kez daha yüz üstü bırakıldı.

“5'Lİ ÇETE MİLYONLARCA MEMURDAN DAHA MI BÜYÜK”

İktidara defalarca bu sorunun çözümü için çağrılar yaptıklarını, iktidarın ise hep kulak ardı ettiğini ifade eden Kaftancıoğlu, “AKP Genel Başkanı her defasında “dünya 5’ten büyüktür” derken, 5’li çeteye bugüne kadar 131 kez vergi indirimi yaptı. Yıllardır 3600 Ek gösterge hakkını bekleyen memurlarımız için soruyoruz, 5’li çete milyonlarca memurumuzdan daha mı büyüktür?” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, “İktidar, lüks uçaklara, milyonlarca liralık makam araçlarına, yazlık ve kışlık saraylara, her türlü israfa ve şatafata harcayacak kaynağı bulurken, 3600 Ek gösterge hakkını bekleyen milyonlarca memurumuz için mi kaynağı bulamıyor?” diyerek, “Her yıl 3600 Ek gösterge hakkı için oyalanan, hayalleri suya düşürülen memurlarımız, iktidarın samimiyetine güvenmiyor.” diye konuştu.

İKTİDARIN YAPTIĞI UMUT TACİRLİĞİNE SON VERECEĞİZ”

Kaftancıoğlu, “İktidarımızda, yıllardır sözde vaatlerle ve içi boş müjdelerle bekletilen; Öğretmenlerimizin, tüm Sağlık Çalışanlarımızın, Polislerimizin, Din Görevlilerimizin, İnfaz Koruma Memurlarımızın, 3600 Ek gösterge talebini derhal hayata geçireceğiz. İktidarın yıllardır yaptığı umut tacirliğine, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında son vereceğiz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.