3600 ek gösterge nedir, son durum ne? 3600 ek gösterge için Erdoğan tarih verdi

3600 gösterge için son dönemde sıkça hükümet cephesinden açıklama yapılıyor. Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan 3600 ek gösterge ile yüzde 25 oranında zammın önü açılacak. 3600 ek gösterge için tarih veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözmeyi planlıyoruz." dedi.

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3600 ek gösterge ile öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. Hükümetin seçim vaadi olan ancak son döneme kadar adım atılmamış olan 3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkileyecek.

ERDOĞAN 3600 EK GÖSTERGE İÇİN TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan şunları söyledi:

– Hamdolsun bugüne kadar milletimizi enflasyona karşı hiç ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözmeyi planlıyoruz. Gerçi bizim yıllar önce sözünü verdiğimiz ve hazırlıklarını başlattığımız 3600 ek gösterge meselesini sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçıların olduğunu görüyoruz.

BAKAN’DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge konusunda şunları söyledi:

“Memurumuzun maaşını yüzde 38 düzeyinde artırdıysak işçilerimizde bu aşamayı gerçekleştirdiysek bu Türkiye’nin sosyal devlet olarak ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığının göstergesidir.

Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır.

3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz.”

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır” denildi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise sözlerini şöyle sürdürdü:

* EYT’yle ilgili, 3600’le ilgili de zaten biz bunu kanuna dönüştüreceğiz, teklife dönüştüreceğiz. Parlamentoda bunlarla ilgili bütün partilerle de görüşeceğiz ancak şunu söyleyeyim 3600 ek gösterge zaten bizim vaadimizdir ve bu konuyla ilgili de çalışmalar yapılmaktadır. Yüce Meclisin bilgisine de bunları sunacağız. Hep beraber bunları müzakere edip, buradan beraber yasalaştıracağız inşallah.

KOMİSYON KURULACAK

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, Çalışma Bakanı Bilgin'in memur toplu sözleşme görüşmelerinde sözünü verdiği 3600 ek gösterge vaadinde kritik adım atıldı. Memur-Sen Başkanı Yalçın'ın konuyu hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Bilgin'e, “3600 çalışmasını hemen başlatın, 2022 ortasına kadar da teknik çalışmayı bitirin” dediği öğrenildi. 3600 ek göstergeyle ilgili ilk teknik çalışma önümüzdeki Kasım ayındaki Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda yapılacak. Kurulun kamu tarafı 3600 için teknik bir komisyon oluşturacak. Bu komisyonda düzenlemenin mali, sosyal güvenlik, kadro ve sosyal tarafları ortaya çıkarılacak. Komisyonda ayrıca sendikaların daha geniş kitlelere yansıtılması yönündeki talepleri de değerlendirilecek.

MEMURLARIN YÜZDE 90'I

Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90'ını oluşturduğu belirtildi.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞ, AYLIK VE İKRAMİYE ARTACAK

3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkiliyor. Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmen 3600'ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmen emekli olduğunda ya da 3000 göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira birden artacak. Bu memur emekli olduğunda eğer 30 yıl hizmeti varsa normal alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla alacak. Ek gösterge artışı yasa değiştiği için 2008 ve sonrasında memuriyete başlayanlarda çok fazla etkili olmayacak. Düzenleme nedeniyle büyük yükün SGK'ya geleceği belirtildi.

1 MİLYON MEMUR EMEKLİ OLACAK

Binlerce kamu görevlisi, emekli olmak için bu düzenlemeyi bekliyor. Memurların maaş hesabında kullanılan kriterlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları çok az artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına yapacak.

Ek göstergenin 3600'e çıkartılması; 15.10.2008 tarihi öncesinde çalışmaya başlayan 1.5 milyon kamu çalışanının çalıştıkları sırada aldıkları maaştan çok, emekli ikramiyesi ve emekli maaşında çok ciddi artış yaratacak. 3600 ek gösterge uygulaması ile öğretmen, polis ve din görevlisinin emekli aylığı ve ikramiyeleri yüzde 22, hemşire ve yüksek öğretim mezunu olmayan din görevlisinin aylığı yüzde 25 oranında artacak.

2 milyonu aşkın memur emeklisinin yarısı da ek gösterge kapsamında olup, özellikle emekli aylığı artışı yönü ile 2.5 milyon kişiyi etkileyecek gibi görünüyor ve her yıl bu etki görülecek. Ek gösterge, ortalama bir kişide 800 TL emekli aylığı artışı demektir. Fakat 15.10.2008 sonrası memuriyete girenleri çok az etkileyecek. Toplam maliyet ise yıllık 20 milyarı bulmakla birlikte; tüm memurların kapsama alınması halinde bu tutar yıllık en az 35 milyar lirayı bulacaktır.

3600 EK GÖSTERGE MALİYETİ NE OLACAK?

İktidar tarafından 2022 yılının sonuna kadar 3600 ek gösterge verilmesi düşünülen kamu görevlileri ile ilgili yaklaşık maliyet tablosu yukarıdadır. Yukarıdaki hesaplamalar, 3600 ek göstergeye konu 4 çalışan grubu için genel ortalamalar üzerinden yapılmıştır. Diğer çalışan gruplarının dahil edilmesi toplam tutarı etkileyecektir. Yıllık tahmini maliyettir. Her yıl kapsam, ücret ve aylık artışına bağlı yıllık maliyet artacaktır. Esas yapılması gereken, verilerle aktüeryal hesaplamadır.