3600 ek gösterge vaat olarak kaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun umut vermeyen açıklamalarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Değerlendirilmek üzere not ettik” dedi.

MÜJDE DİYE DUYURULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimi öncesi ‘‘Bir müjde vermek istiyorum. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerimiz ile diğer idarecilerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız” demişti. Konu 13 Aralık 2018'de açıklanan ikinci 100 günlük eylem planında da yer aldı ancak hiçbir gelişme olmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır'ın verdiği soru önergesine, çalışmaların Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütüldüğünü açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise CHP'li Sındır'a “Husus Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetki alanına giriyor” demişti. İçişleri Bakanı Soylu da geçen yıl CHP'li İlhami Özcan Aygun'a ‘'Çalışmalar sürüyor'' demekle yetindi.

Sağlık Bakanı da “Not edildi” dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağını soran CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'e şu yanıtı verdi: “Farklı statülerdeki sağlık personelinin aynı statüde birleştirilerek tümünün özlük ve çalışma şartlarında iyileştirme yapılmasına ilişkin önerilerimiz, kamu personelinin tümünü ilgilendirecek düzenlemeler kapsamında değerlendirilmek üzere not edilmiştir.”