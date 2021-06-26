3600 ek göstergeye Saray sahip çıkmadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “3600 ek gösterge çıkacak mı?” sorusuna “Muhatabı biz değiliz” dedi ve topu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na attı. TBMM'ye bu konuda önerge veren CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılındaki seçim beyannamesinde 3600 ek gösterge konusunda söz verdiğini hatırlattı ve “İş neticeye gelince muhatap yok” dedi.

BEYANNAMEDE VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 Seçim Beyannamesi'ni açıklarken, “Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız” demişti.

CHP'li Kasap da TBMM'ye verdiği önerge ile, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a “Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için 2018 Mayıs ayında vaat edilen 3600 ek gösterge artışı ne zaman verilecek?” diye sordu.

Oktay ise, sadece Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşların görev alanına giren konulara ilişkin önergeler cevaplandırıldığını belirterek ‘'Bahsi geçen hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görev ve yetki alanına girmektedir” dedi.

Tutamayacağınız sözler vermeyin

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın verdiği cevap için “2018 yılından bu yana seçim meydanlarında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söz verilerek vaat edilen 3600 ek gösterge artışının muhatabı biz değiliz demek, topu taca atmaktır. Tutamayacağınız sözleri vermeyin” açıklaması yaptı.