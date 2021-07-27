‘409 bin kişi daha kara listeye girdi’

Geçim sıkıntısı vatandaşın en büyük derdi haline dönüşürken, işsiz kalan geliri azalan on binlerce kişi borçlarını ödeyemez duruma düştü. Kredi borçlarını ödeyemeyen ya da aksatan binlerce vatandaş daha önce yaşanan ekonomik krizlerde olduğu gibi bankalar tarafından kara listeye alındı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, kredi, faiz, borç sarmalında hayatını idame ettirmeye çalışan vatandaşın banka kredi borçlarını ödeyemez duruma geldiğini söyledi. CHP'li Bulut, “Bu yılın ilk 5 ayında 409 bin kişi daha bankaların kara listesine alındı” dedi. Vatandaşın borcunu ödeyebilmek için bankalardan zorunlu olarak kredi aldığını, kredi, faiz, borç sarmalı arasına sıkıştığını kaydeden Bulut, “Bu yıl ocak-mayıs döneminde 290 bin 882 kişi bireysel kredi, 181 bin 153 kişi de kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından takibe alındı” dedi.

3.5 MİLYON TAKİPTE

Hem kredi kartını hem de bireysel kredisini ödeyemeyen 408 bin 913 vatandaşın daha kredi sicili bozulduğunu belirten Bulut, bireysel kredi ve tüketici kredisi borcunu ödeyemeyenlerin sayısında geçen yılın aynı dönemine göre 93 bin 797 kişilik artış yaşandığını belirtti.

Bulut, son beş yılda bankalar tarafından takibe alındıkları halde, bu borçları halen devam eden vatandaş sayısının ise 3 milyon 449 bin 271'e yükseldiğini kaydetti.

34.5 MİLYON BORÇLU VAR

RİSK Merkezi'nin verilerine göre, kredi kartı ve tüketici kredisi borcu olan sayısı son bir yılda 1 milyon 723 bin kişi artarak mayıs sonu itibarıyla 34 milyon 536 bine çıktı. CHP'li Burhanettin Bulut, “Vatandaş borcu borç ile kapatarak borç sarmalına girdi, ülkenin yarısı bankalara borçlu. AKP'nin 19 yılda ülkeyi getirdiği nokta vatandaşıyla, esnafıyla borçlu bir Türkiye” diye konuştu.