41 ilde kuraklığa karşı borçlar ertelenmişti! Çiftçilerin banka isyanı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarına göre çiftçilerin kamu bankaları ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının erteleneceği açıklanmasına rağmen, TARSİM’in ve bankaların çiftçilere bu konuda zorluk çıkardığı yönündeki iddialara açıklık getirilmesini istedi.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu yıl kuraklığın etkili olduğu 41 ile önemli ölçüde verim kaybı yaşayan üreticilerin, aldıkları kredilerin geri ödemesiyle ilgili olarak devlet bankaları, Tarım Kredi Kooperatifler ve TARSİM'le yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle kuraklığın etkili olduğu 41 ilde hasar tespit çalışmalarına göre çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının erteleneceği ya da 5 yıl süreyle taksitlendirilebileceğinin açıklandığını anımsatan CHP Milletvekili Gürer, ancak üreticilerden gelen şikâyetlere göre sahada ciddi sorunların yaşandığını belirtti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilere kredi veren devlet banklarının, kuraklık nedeniyle kredi ödemelerinin 1 yıl erteleneceği yönünde bildirim almadıklarını belirtip, yüzde 24'lere varan dolaylı faiz oranlarıyla çiftçilerin borçlarını ertelemeye zorladığı yönünde çiftçilerden gönderi ve telefon aldıklarını ifade etti.

“KURAKLIK NEDENİYLE MAHSUL ALINAMADI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuraklık nedeniyle mağdur olan çiftçilere destek verileceğin açıklamasının ardından, üreticilerin umutlandığını ve kuraklık nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları en azından kredi ertelemesiyle yeni ekim dönemine taşımayı umut ettiklerini söyleyen CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer, “Çiftçi bu umutla kredi çekip tarlasına hububat etki. Çektiği kredi ile gübre, tohum, ilaç gibi girdi maliyetlerini karşıladı. Örneğin 30 bin TL kredi çeken çiftçiye, hayat sigortası ve TARSİM sigortası ile birlikte 33 bin 500 TL geri ödeme planı çıkarıldı. Ancak çiftçi kuraklık nedeniyle mahsul alamadı. Yapılan hasar tespit çalışmalarına göre yer yer yüze 80'lere aşan kuraklık hasarı tespit edildi” dedi.

“ÇİFTÇİYE FAİZ OYUNU”

Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin yapılandırma için gittikleri bankalarda olumsuz bir tablo ile karşılaştıklarını aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi;

*Çiftçilerimizin bize ulaştırdığı bilgiye göre, kuraklıktan etkilenen çiftçi bankaya gittiğinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) TARSİM kuraklık belgesi isteniliyor. TARSİM hasar tespitleri, bazı bölgelerde bankalara ulaşmış ama banka TARSİM'in kuraklık sigortasını da istiyor.

*ÇKS'ye kayıtlı olan çiftçinin TARSİM'i var ama kuraklık tanımı yok. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı ilçe hasar tespit komisyonları, kuraklığı belgelemiş ve çiftçi mağduriyeti saptamış durumda. Örneğin Cihanbeyli, ÇKS'ye kayıtlı olan ve hububat eken çiftçiler için %70 ve %80 hasar tespiti kayıt altına alınmış.

*Niğde ilinde bazı yerlerde kuru tarım yapılan tarlaya biçerdöver dahi girmedi. Konya ve Güneydoğu'da da benzer durum söz konusu. Kuraklık zararı saptanan çiftçinin kredi ötelenmesi sağlanıp faizi silinmelidir. Banka kuraklıktan kavrulan çiftçinin kredi borcunu ertelemiyor. Çiftçiye yüzde 24 faiz oranıyla kredisini yeniden yapılandırmayı öneriyor.

Gürer, TARSİM'de ‘Kuraklık hasarı' yazılması konusunda çiftçiye yol gösterilmediği için sadece yangın, dolu, hortum, heyelan ve benzeri gibi olaylarda hasar ödemesi yapıldığı belirtiliyor. Bu konuda çiftçiler diyor ki, ‘zaten kuraklık sigortası yaptırsaydım, kredi taksitlendirmesi talebinde bulunmaya gerek kalmazdı; zararımı TARSİM tanzim ederdi, bu şekilde krediyi kapatırdık' diyor” ifadelerini kullandı.

“İDDİALAR ARAŞTIRILMALI”

Gürer, Cumhurbaşkanı Kararnamesine rağmen devlet bankalarının kuraklık yaşanan bölgelerdeki çiftçilerin kredilerinin ertelenmesi veya 5 yıl süreyle taksitlendirilmesine yönelik kararını dikkate almadığı yönündeki iddiaların araştırılıp, bu konuda mağduriyet yaşayan üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini de vurguladı.

“YENİ KREDİ İMKANI SUNULMALI”

Gürer, “Başta kuraklıktan etkilenen çiftçiler olmak üzere üretime devam etme kararı alan tüm üreticilerin kredi faizlerinin silinerek borçlarının ertelenmesi ve üretime devam edebilmeleri için yeni kredi imkânı sunulması gerekir. Ekimde yeniden hububat ekilecek. Tohum, gübre, tarla kirası ve mazot derken çiftçinin ayakta duracak desteğe ihtiyacı var” diye konuştu.

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